Primeiro semáforo de SP foi instalado no Brás Se hoje o paulistano sofre com transtornos por causa do grande número de semáforos quebrados, fica difícil imaginar como era o trânsito antes de eles existirem. Foi no Brás, no centro, em 1935, que os automóveis começaram a parar na chamada Esquina da Porteira, obedecendo ao comando das luzes verde, amarelo e vermelho. Era o primeiro semáforo de São Paulo, instalado pelo Departamento de Serviço de Trânsito (DST).