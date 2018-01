Primeiro o tiozinho Mas afinal, por que Elton John trocou a ordem de shows e acabou se apresentando antes de Rihanna na sexta-feira? Roberta Medina, filha do 'chefão' Roberto, diz que foi Elton quem quis assim. "Não sei se foi por superstição, mas em Lisboa (no Rock in Rio na cidade) ele fez a mesma coisa."