Primeiro fim de semana de julho será de tempo frio com garoa em SP

SÃO PAULO - O primeiro fim de semana de julho será gelado e com garoa em São Paulo. A chegada de uma frente fria derruba as temperaturas, que já no sábado, 1º, chegarão a mínimas de 13°C.

A mudança acontece devido a uma frente fria, que passa pelo litoral paulista neste fim de semana e atinge as regiões do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba e da Grande São Paulo.

Este sábado já amanhece com céu nublado, e terá possibilidade de chuva fraca ou moderada. A temperatura cai no decorrer do dia. Segundo Fabiana Weicamp, meteorologista da Climatempo, os termômetros marcarão máximas de 19°C.

O domingo, 2, será mais úmido e ainda mais frio na capital. O tempo ficará encoberto pela garoa, e a temperatura máxima será de 16°C e a mínima, de 11°C. No fim da tarde, o ar gelado trará a sensação térmica de mais frio, 9°C.

Na segunda-feira, 3, a umidade continua, e a previsão é de céu nublado, ainda com possibilidade de garoa.

De acordo com a meteorologista, o tempo melhora a partir de terça-feira, 4, quando há possível abertura de sol. As madrugadas, no entanto, continuarão frias.