Primeiro ensaio do bloco de carnaval Tarado Ni Você embala centro de SP

O paulistano acordou com chuva e céu cinza neste domingo, 15. O mau tempo, no dia em que estavam programados diversos eventos ao ar livre, parecia querer desmotivar quem fez planos de ir para a rua. Às 14h, a concentração para a saída do primeiro ensaio do bloco paulistano Tarado Ni Você precisou mudar o local da folia: do Largo da Memória para o Viaduto do Chá. Mesmo assim, mais de 1.500 foliões foram conferir o cortejo.

Foi com quatro horas de atraso que a banda dos Tarados começou a tocar no centro de São Paulo. "Por causa da chuva tivemos que mudar o lugar da festa e quando chegamos no Viaduto do Chá, encontramos outro bloco, o Ilu Oba de Min. Esperamos eles terminarem o ensaio e começamos", conta um dos organizadores do Tarado, o artista social Rodrigo Guima. "Mas Carnaval é muito orgânico e acabamos juntando todos numa única festa. O Ilu acabou armando um cenário lindo para que nossa banda começasse a tocar", conta Guima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O embalo dos foliões permitiu mais quatro horas de festa. A banda é comandada pela mestre de bateria Mari Santos e pelos cantores Paulo Neto e Zé Ed. Outras 17 pessoas garantem o ritmo com tambores, chocalhos, e tamborins.

Todas as apresentações do bloco Tarado Ni Você - que homenageia o cantor e compositor Caetano Veloso - começam com os versos de Milagres do Povo e termina com a repetição de Tarado Ni Você. Entre as mais pedidas pelo público que já é fiel - embora a banda tenha apenas uma ano de existência - estão "A Cor Amarela e Cobra Coral são as que deixam o pessoal mais animado e querendo mais", conta Guima. Depois de uma hora e meia de apresentação da banda, um DJ embala a turma com músicas brasileiras.

O próximo evento já está marcado: 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo. "Vamos comemorar junto com São Paulo porque entre nossas missões está a de mostrar para o paulistano que existe graça nas ruas desta cidade. E muita", diz Guima.

Crowdfunding. O Bloco do Tarado é mais uma organização que conta com colaboração de financiamento coletivo. A arrecadação é feito apenas online, por isso os organizadores passaram a levar tablets para as festas. O público é abordado, recebe informações sobre como acontece o investimento e colabora ali mesmo. Instantaneamente.

Na noite desta segunda, 15, o cantor e compositor Caetano Veloso compartilhou em seu perfil oficial no Instagram a iniciativa do bloco Tarado Ni Você e pediu apoio financeiro para a festa.