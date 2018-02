Primeiro dia teve abstenção de 27% Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a abstenção do primeiro dia de prova foi de 27%. No ano passado, após o cancelamento da primeira data prevista para o exame por causa do vazamento, o número de faltas no País chegou a 37,7%, um recorde histórico. No Estado de São Paulo, a proporção de ausências foi ainda maior, de 46,9% - de 1 milhão de inscritos, 470 mil não fizeram a prova.