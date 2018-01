Primeira viagem do Metrô foi para poucos

"Deixem bem claro que a população não poderá entrar nas estações, e que qualquer tentativa desse tipo só servirá para criar tumulto", advertiu o organizador da festa aos jornalistas. A data da inauguração da primeira linha de metrô do Brasil foi estrategicamente escolhida: 14 de setembro de 1974, dia do aniversário do governador de São Paulo, Laudo Natel.

E a obra foi inaugurada sem que tudo estivesse pronto. Mas cerca de 5 mil autoridades foram convidadas para estrear a pequena linha de 7 quilômetros que ligava as Estações Jabaquara e Vila Mariana, com cinco estações entre elas. A escola de samba Vai-Vai e o sanfoneiro Mario Zan foram acionados para as festividades. Uma página do jornal do dia seguinte sintetizava como foi a comemoração: "O grande comício teve até passeio de metrô."