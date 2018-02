Primeira penitenciária para mulheres será inaugurada em SP

SÃO PAULO - A Penitenciária Feminina II de Tremembé, a primeira construída especialmente para atender as necessidades de mulheres que cumprem pena, será inaugurada na próxima segunda-feira, 11. A unidade terá capacidade para abrigar 660 detentas.

Além da área de saúde específica para a mulher, haverá setores destinados à amamentação e à visita íntima, creche, biblioteca e pavilhão de trabalho. Segundo o governo, trata-se de medidas que visam proporcionar melhores condições de cumprimento de pena, com mais dignidade e segurança para presos e servidores. Outra novidade é o Projeto "Espaço Mãe", no qual as mães reeducandas e seus bebes terão um espaço reservado.