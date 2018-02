Primeira Festa da Tainha acontece em São Vicente, litoral de São Paulo Turistas e moradores da Baixada Santista tem mais uma opção de lazer para as noites de inverno: a 1ª. Festa da Tainha de São Vicente. Realizado na praia do Itararé, o evento com entrada gratuita começou ontem e vai até o dia 24 de julho, todas as sextas, sábados e domingos.