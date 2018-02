Primeira feira de orgânicos noturna conquista público na zona oeste de SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moradores da zona oeste de São Paulo encontram diversão e também abastecem suas dispensas com alimentos livres de agrotóxicos todas as terças, sábados e domingos na Feira Orgânica do Parque da Água Branca. Com cerca de 40 bancas de mais de 300 agricultores, a feira oferece desde verduras, frutas, legumes até vinhos e cafés com produção integralmente livre de componentes químicos.

Localizada próxima à estação Barra Funda do Metrô, a feira tem como principal público-alvo os moradores do bairro de Perdizes, mas atrai interessados de todas as regiões da capital paulista. "A variedade de produtos é tão extensa que às vezes as pessoas acabam achando mais cômodo vir até aqui e já fazer todas as suas compras de uma vez, ao invés de passar em dois ou três mercados diferentes", explica o secretário executivo da Associação de Agricultura Orgânica, Marcio Stanziani.

Segundo Stanziani, não há desculpa para não comprar ou consumir os orgânicos da feira. "Nós somos a primeira feira de orgânicos a ser realizada no horário da noite. Para quem trabalha cedo, pode ir à noite. Para quem pode entrar no trabalho mais tarde, nós abrimos às 7h manhã".

A associação é responsável pelo cadastro de bancas e realização da feira desde 1991, quando aconteceu sua primeira edição. Funcionando ininterruptamente até hoje, a feira orgânica já conquistou clientela fiel. "Nossa média de público, apenas aos sábados, chega a ser de 2 mil pessoas", conta Stanziani. "Às terças e domingos, o público é menor, mas também relevante", diz.

Questionado qual é o trâmite necessário para um produtor orgânico inserir uma banca na feira, Stanziani responde que a feira quase não tem mais espaço para novas barracas. "Nós acabamos criando uma rede de participantes muito completa e também variada. Nosso critério pra avaliar se um novo produtor pode ou não ganhar uma barraca no Parque da Água Branca é a excentricidade do produto oferecido. Se for muito comum acabará criando concorrência dentro da própria feira e evitamos isso", explica o secretário executivo.

Já para o público a limitação é nula. Para aproveitar as ofertas da Feira Orgânica do Parque da Água Branca, é só chegar. A entrada é gratuita.