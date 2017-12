Primeira das 228 vítimas do Voo 447 é enterrada no Rio

Especial: Passo a passo do voo 447

O cadáver embalsamado do engenheiro, de 48 anos, foi entregue na tarde de terça-feira a seus familiares e sepultado poucas horas depois no cemitério municipal de Barra Mansa. Monlevad, que era casado e tinha dois filhos, era gerente de uma subsidiária da empresa francesa Saint-Gobain no Brasil e viajava à França para participar de um seminário na cidade de Nancy.

Três dos 11 corpos identificados já foram embalsamados para serem entregues aos parentes. Desse total, dez são brasileiros (cinco mulheres e cinco homens) e um é estrangeiro do sexo masculino. Os legistas ainda esperam mais informações dos parentes dos 170 ocupantes estrangeiros da aeronave, de 31 nacionalidades, para tentar identificar os outros 39 corpos resgatados.

As equipes de resgate prosseguem com as busca dos restos da aeronave a cerca de 1.300 quilômetros do litoral do Nordeste. Apesar de nenhum corpo ter sido encontrado há mais de uma semana, as Forças Armadas anunciaram na terça-feira que por ora continuam com a missão.