Primeira carteira de habilitação vai custar pelo menos 10% mais

A obrigatoriedade de realizar à noite 20% do total de aulas práticas deve provocar um aumento nos preços para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Autoescolas da capital paulista calculam que a nova regra pode exigir um investimento em novos veículos, adicional noturno de funcionários e também em segurança - por ficarem abertos até tarde da noite. E a notícia ruim é que tudo isso deve ser repassado aos consumidores.

O Estado perguntou a representantes de cinco autoescolas sobre a possibilidade de aumento nos preços por causa das aulas noturnas. As respostas giraram em torno de 10%. Atualmente, a primeira CNH sai em média por R$ 700 na capital. Três deles afirmaram que o aumento é inevitável. "Inicialmente, nós acreditamos que possa subir 10% porque vamos precisar contratar novos funcionários e programar dois turnos para atender à demanda", diz Elizabeth Lopes, dona da Gaivota, na zona sul.

O presidente do sindicato da categoria do Estado de São Paulo (Samesp), José Guedes Pereira, afirma que vai solicitar ao Detran que as aulas noturnas sejam as últimas a serem realizadas pelos candidatos, para haver uma programação melhor e tentar contornar os reajustes. No entanto, ele considera que algumas questões, como segurança, podem inflacionar os preços. "Precisamos aguardar a portaria do Detran para ver em que horário as autoescolas vão funcionar. Se for até tarde, será preciso contratar seguranças, por exemplo, porque as aulas práticas são em lugares menos movimentados."

O Detran afirma que vai se reunir para analisar a questão das aulas noturnas para posteriormente editar uma portaria sobre os horários dessas práticas e do funcionamento das autoescolas.

Corrida. Prevendo que as novas regras poderiam resultar em dificuldades para tirar a CNH ou mesmo em um aumento no preço, muitos candidatos se apressaram em fazer o processo para fugir das aulas noturnas. É o caso do estudante Carlos Bengio, de 20 anos, que antecipou sua inscrição quando leu as notícias sobre a aprovação do projeto. "Acho importante ter as aulas noturnas, mas fiquei com medo de que todo o processo ficasse complicado. Por isso corri para tirar a habilitação sem essas aulas. Mas depois vou praticar à noite, acompanhado dos meus familiares." / RENATO MACHADO

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Prova prática não muda

1.

A prova prática muda?

Não, continua a mesma.

2.

Quem já faz aula prática terá de fazer a noturna?

Não. Segundo o Denatran, a regra só valerá para processos a partir de segunda-feira.

3.

Aulas noturnas são necessárias na renovação?

Apenas se o motorista quiser mudar de categoria.

4.

E para quem teve a CNH cassada?

Quem tem o documento provisório precisará fazer todo o processo novamente, incluindo as aulas noturnas. No caso da CNH definitiva, elas não são necessárias.