Primavera deve ser mais chuvosa em SP graças ao El Niño

A primavera, que começa no Brasil nesta terça-feira, 22, às 18h18, deve registrar uma incidência de chuva acima do normal no Estado de São Paulo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso deve ocorrer graças ao fenômeno El Niño (aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico equatorial), que irá influenciar o clima das regiões Sul e Sudeste do País.

Além dos eventos associados à passagem de frentes frias, iniciam-se também as pancadas de chuva no final de tarde ou noite, devido ao aumento gradual do calor e da umidade, sobretudo a partir do meio da primavera. Muitos desses eventos podem causar temporais, com raios, rajadas de vento e eventuais quedas de granizo.

Com relação às temperaturas, a tendência é de que a estação tenha médias em torno do padrão climatológico, ficando um pouco acima do normal especialmente no nordeste do Estado, ainda que com forte variabilidade.

Até o final de outubro, as noites e madrugadas ainda apresentam significativo resfriamento. Durante o dia, o maior período de sol ajuda a elevar bastante as temperaturas, exceto nos casos onde há atuação de frentes frias ou presença de massas polares, especialmente no sul e leste do Estado.

Estação começa com tempo nublado e chuvoso em SP

O tempo nesta terça deverá ser nublado e chuvoso em São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. A manhã começou com nebulosidade, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 16ºC. No decorrer do dia o tempo segue fechado com chuvas fracas e chuviscos, o que mantém a sensação de frio com máximas inferiores a 22ºC.

O tempo segue nublado e chuvoso pelo menos até a quinta-feira, 24, com termômetros oscilando entre 14ºC nas madrugadas e 23ºC no período das tardes. As condições de chuva diminuem e o sol retorna para a Grande São Paulo a partir da sexta-feira, 25, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas.

(Com Solange Spigliatti, da Central de Notícias)