Primavera começa com chuva e queda de temperatura em São Paulo

SÃO PAULO - A primavera começa nesta sexta-feira, 23, com chuvas e diminuição das temperaturas em São Paulo, segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ao longo da última semana de inverno, a propagação de uma frente fria que passa pelo oceano deve mudar o tempo.

Ainda na quarta-feira, 21, haverá aumento de nebulosidade e precipitação isolada. As temperaturas mínimas ficam por volta dos 15ºC, e as máximas permanecem abaixo dos 25ºC. Na quinta-feira, 22, o sol retorna entre nuvens, e no decorrer do dia favorece a gradativa elevação das temperaturas.

Durante a transição entre as duas estações, é comum a ocorrência de períodos de tempo seco e baixos índices de umidade relativa do ar. "Esta condição deve ser observada com maior intensidade no interior do Estado, já que a faixa litorânea recebe grande influência da umidade do oceano", explica o meteorologista Michael Pantera.

As previsões do CGE indicam que a estação chuvosa ainda deve demorar um pouco para se estabilizar, e neste período devem ser observadas chuvas irregulares, isoladas e alternadas a períodos de tempo seco. O maior volume de precipitação deve ser registrado apenas a partir da segunda quinzena de outubro.