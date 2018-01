PRF flagra motociclista a 195 km/h

Atualizada às 17h52

SÃO PAULO - Durante a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para combater o excesso de velocidade nas rodovias federais, no feriado prolongado de Corpus Christi, um motociclistas foi flagrado a 195 km/h, na Rodovia Fernão Dias, que liga a Grande São Paulo ao Estado de Minas Gerais. Os agentes utilizaram um equipamento que pode autuar os motoristas a distância. O motociclista foi multado na última quarta-feira, 3, no primeiro dia da operação da PRF, por um agente que estava a mais de 180 metros da moto em alta velocidade.

Durante os dias do feriado, outros motoristas também foram flagrados muito acima das velocidades máximas permitidas. Na Rodovia Presidente Dutra, também federal, um Chevrolet Vectra foi flagrado trafegando a 181 km/h. Todos os motoristas autuados com velocidades 50% acima do permitido foram multados com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infrações gravíssimas, tiveram as habilitações suspensas e terão que pagar R$ 572,62 pela infração.

Mortes. Nos 146 acidentes registrados nas rodovias federais, a PRF registrou três mortes. No mesmo feriado do ano passado, foram 156 acidentes e cinco vítimas. A quantidade de acidentes diminuiu em 12% e de mortes em 43%. As três vítimas morreram atropeladas: duas na Presidente Dutra e uma na Régis Bittencourt. Ainda segundo a polícia, os agentes fizeram 3.489 testes de bafômetro e cinco prisões em flagrante por embriaguez ao volante.