PRF detém 11 por venda de calotas na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal deteve nesta terça-feira, 16, 11 pessoas durante operação efetuada para eliminar a venda ilegal de calotas às margens da Rodovia Fernão Dias, na altura do km 90, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Entre os detidos estavam dois foragidos, um acusado de homicídio e outro de roubo. Foram apreendidos quatro veículos em situação irregular, dois deles com queixa de furto, e mais de 3,5 mil calotas. O caso foi encaminhado à 5ª delegacia do município.