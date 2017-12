PRF apreende meia tonelada de maconha na Régis Bittencourt

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pouco mais de meia tonelada de maconha na manhã desta terça-feira, 5, na Rodovia Régis Bittencourt, no município de Registro, litoral sul de São Paulo. A droga era transportada por dois homens em um carro roubado e com placas falsas.

Durante operação de combate ao crime na Unidade de Registro, os policiais desconfiaram de um jipe Hyundai Veracruz e pediram para que o condutor parasse o veículo. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, mas os agentes seguiram o carro.

Na altura do Km 430, o veículo parou, e o motorista e o passageiro, jovens de 25 e 24 anos, respectivamente, fugiram a pé pela mata que há na região. Eles foram detidos pelos policiais pouco tempo depois. No carro, os agentes encontraram 525 quilos de maconha em fardos e um revólver calibre 357 próximo ao banco do passageiro.

À PRF, os homens disseram que para levar a carga entre Guaíra, município do Paraná que faz divisa com o Paraguai, e São Paulo, receberiam R$ 2,5 mil. Após verificar os dados do carro, os policiais descobriram que era roubado e as placas originais eram de Aparecida, em São Paulo.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes, adulteração de placas, porte ilegal de arma, receptação e levada ao presídio da região. O passageiro já tinha cumprido pena por tráfico de entorpecentes. O veículo, avaliado em R$ 48 mil, será entregue ao seu proprietário.