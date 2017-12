PRF apreende mais de 18 quilos de crack avaliados em R$ 756 mil

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta segunda-feira, 9, mais de 18 quilos de crack. A apreensão ocorreu durante fiscalização no km 525 da Rodovia Régis Bittencourt, no município de Barra do Turvo, a 335 quilômetros da capital paulista. Um comerciante foi preso.

As informações foram divulgadas pela PRF, que relatou ter abordado um carro modelo Meriva de preta e placas de Curitiba conduzido por um comerciante de 45 anos. Segundo a polícia, o motorista teria ficado nervoso sem motivo aparente e, ao realizar buscar no veículo, foi encontrada a quantidade de droga no banco traseiro. Dezoito tabletes estavam escondidos sob duas chapas de aço e carpete.

O suspeito preferiu não informar a origem e o destino do entorpecente. A polícia registrou boletim do flagrante de tráfico de drogas e o comerciante foi levado a uma unidade carcerária da região. Após pesados, os 18 tabletes atingiram 18 quilos e 900 gramas, o suficiente, de acordo com a PRF, para produção de 75.600 pedras de crack. Nas ruas, em venda avulsa atingiria o valor de R$ 756 mil.

As apreensões de drogas na região têm sido frequentes. Há uma semana, no município de Registro, a 115 quilômetros de Barra do Turvo, foram apreendidos 27 quilos da mesma droga. Outra ação da polícia nesse ano no Vale do Ribeira resultou na apreensão de 746 quilos de maconha.