PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha na Régis Bittencourt

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de maconha na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) na tarde desta quinta-feira, 2. A droga, avaliada em R$ 4,18 milhões, estava em uma caminhonete roubada, recuperada pelos policiais em Barra do Turvo, na divisa de São Paulo com o Paraná. O motorista conseguiu fugir.

De acordo com a PRF, agentes deram sinal de parada a uma caminhonete que trafegava pela BR-116. O condutor ignorou a ordem e fugiu em alta velocidade. Porém, após perseguição por menos de um quilômetro, o homem, de cerca de 30 anos, abandonou o carro no acostamento e entrou na mata fechada. A PRF não conseguiu achá-lo e segue com as buscas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Revista. Ao vistoriarem o veículo, os agentes da PRF encontraram mais de uma tonelada de maconha no compartimento de carga e nos bancos dos passageiros. Além disso, a caminhonete havia sido roubada no último dia 21 no Rio Grande de Sul e usava uma placa falsa do Paraná.

No último dia 23, em outras duas ocorrências, em Registro (SP), a PRF apreendeu quase 400 quilos de maconha, além de 10 quilos de crack e 14 de cocaína.