PRF apreende 375 mil maços de cigarro em Ourinhos

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 375 mil maços de cigarros e prendeu quatro pessoas nesta quinta-feira, 14, em Ourinhos, no interior de São Paulo. Segundo a PRF, no km 338 da BR-153, os policiais abordaram um carro, que fazia escolta para o caminhão que transportava a carga contrabandeada.

Cerca de 20 quilômetros depois, os policiais encontraram o caminhão, que carregava 375 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A PRF identificou ainda um outro carro que também escoltava o caminhão e um homem que fazia contato via rádio com o motorista do veículo que transportava a carga para avisar sobre as fiscalizações policiais.

Os quatro homens foram presos e os veículos e a carga encaminhados para a sede da Polícia Federal (PF) em Marília.