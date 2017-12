PRF apreende três menores suspeitos de furtar pátio de veículos

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde desta segunda-feira, 6, três adolescentes que tentavam furtar um pátio de veículos na Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Os menores foram identificados, encaminhados ao Distrito Policial de Itapecerica - onde foi registrado um boletim de ocorrência de ato infracional análogo à tentativa de crime de furto qualificado -, entregues aos pais e liberados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trio foi flagrado com objetos retirados de um veículo apreendido, uma marreta e um "posteiro" por volta das 14h30, quando policiais faziam ronda na rodovia nas imediações de um pátio de veículos apreendidos. As ferramentas teriam sido utilizadas para a abertura de um grande buraco no muro do pátio.

Segundo o relato de um dos adolescentes à polícia, as ferramentas foram fornecidas por um conhecido deles, maior de idade e morador do município de Embu das Artes, também na região metropolitana de São Paulo. O menor disse também que as peças furtadas seriam comercializadas em um ferro velho em Itapecerica.