PRF apreende 243,4 quilos de cocaína na Raposo Tavares

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira, 22, 243,4 quilos de pasta base de cocaína no km 648 da Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo.

Durante fiscalização de rotina, os agentes abordaram uma carreta em que estavam pai e filho. A equipe fez uma vistoria no veículo e localizou no painel o valor de R$ 7.500 e em um fundo falso, sobre a quinta roda, 230 tabletes de cocaína.

Segundo a polícia, ambos eram da cidade de Americana, também no interior paulista, e disseram que a droga vinha de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, mas os agentes acreditam que tenha vindo do Paraguai. Eles foram detidos na Cadeia Pública de Presidente Venceslau e nesta quinta-feira, 23, seguirão para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá.