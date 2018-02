Previsão para o litoral é de tráfego pesado já amanhã

A concessionária espera, já a partir das 9 horas de amanhã, um fluxo maior de veículos com destino ao litoral - pessoas que já vão ficar nas praias paulistas até o ano-novo. Por isso, montou a operação descida (com a pista norte da Anchieta e as duas pistas da Imigrantes operando no sentido litoral).

Hoje, no entanto, a previsão é de tráfego intenso, nos dois sentidos, entre as 16h e as 2h de amanhã. As pistas vão operar em esquema normal (5x5) até as 15h. Depois disso, a Ecovias vai liberar uma das pistas da Anchieta para o sentido litoral, já prevendo o movimento intenso que deve ocorrer em direção às praias amanhã.

Interior. O pior horário para quem for usar as Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares hoje é das 15h às 22h, segundo a concessionária CCR ViaOeste. Amanhã, por outro lado, a previsão é de tráfego normal. O horário com previsão de maior congestionamento é quase o mesmo no Sistema Anhanguera-Bandeirantes: das 15h às 23h. A melhor opção para o motorista é usar a Bandeirantes, cujo tráfego fica proibido para caminhões. / B.R.