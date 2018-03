Previsão para hoje é de mais temporais

Segundo a Climatempo, as tempestades são causadas por uma massa de ar úmido que se deslocou da Região Norte do País para a Sudeste. "Com isso, uma frente fria permanecerá no litoral de São Paulo e sobre a capital pelo menos até quarta-feira", explica o meteorologista Valdir Herrmann. "Na quarta-feira, ainda há possibilidade de chuva, mas principalmente chuviscos, sem a intensidade prevista p amanhã (hoje)."

O tempo deve melhorar a partir de quinta-feira, com as primeiras aberturas de sol. "O tempo deve seguir abrindo, com tempo bom durante o fim de semana de carnaval", informa.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura hoje na capital não deve ultrapassar 24°C. A mínima esperada é de 19°C.

Litoral. Na região da Baixada Santista, a previsão para hoje também é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva forte. A temperatura não ultrapassa 25°C, com mínima de 22°C.