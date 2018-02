Previsão é de trânsito mais tranquilo nas estradas hoje

O motorista que decidiu deixar a capital de última hora para passar o réveillon no litoral deverá encontrar tráfego tranquilo nas estradas hoje. Segundo a concessionária Ecovias, o movimento mais intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes ocorreu até as 17 horas de ontem, quando também houve operação comboio, por causa da neblina.

Hoje, o número de veículos no sistema deve voltar ao normal, com média de 2 mil a 3 mil veículos por hora - bem abaixo do registrado nos últimos dias, quando a média em direção ao litoral se manteve entre 6 mil e 7 mil veículos/hora. Até ontem, as duas pistas da Anchieta e a pista norte da Imigrantes operaram no sentido litoral - hoje, a operação será normal (cinco pistas em cada direção).

A partir da 1h de amanhã, logo depois do réveillon, já começa a Operação Subida, com a Imigrantes e a pista sul da Anchieta operando no sentido São Paulo.

Nas Rodovias Mogi-Bertioga e dos Tamoios, outras opções para o litoral de São Paulo, o motorista também deverá encontrar tráfego tranquilo durante todo o dia de hoje, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do governo do Estado. Na Tamoios, uma faixa reversível opera a partir do km 68, para facilitar a descida.

Tráfego lento. Uma das rodovias que deve apresentar tráfego lento hoje é a Régis Bittencourt, principal ligação com o Sul do País - segundo o DER, o motorista deve evitar o período da manhã e início da tarde (entre 6 horas e 15 horas) quando o tráfego deve ser mais intenso no sentido Curitiba.No sentido capital, a previsão é de pouco movimento. O DER recomenda atenção no trecho entre o km 41,8 e o km 44,1, em Campina Grande do Sul (PR), sentido capital, por causa de obras realizadas na pista.