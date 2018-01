Previsão é de que Linha Amarela aumente problema O início das operações em tempo integral na Linha 4-Amarela também pode contribuir para aumentar a superlotação da Linha 2-Verde. Quando estiver totalmente concluída, a nova linha terá conexões com três outros ramais do Metrô, além da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). No entanto, apenas duas estações serão inauguradas inicialmente: Paulista e Faria Lima. E a única ligação desse futuro trecho com o restante da rede será feita pela Linha 2-Verde, na Estação Consolação. A previsão do consórcio Via Quatro é de que 95% dos usuários serão de baldeação de outros ramais da rede do Metrô.