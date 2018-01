Previsão é de neve no Sul e mínima de 7°C no fim de semana em SP

São Paulo terá sol na tarde de hoje, mas a frente fria vai chegar ao Estado à noite, provocando vento moderado e um pouco de chuva. No fim de semana, a temperatura vai despencar, para 7°C na mínima de domingo, segundo a Climatempo.

A nova onda de frio será provocada pela chegada de uma massa de ar polar à região. Em Iraí, no noroeste do Rio Grande do Sul, a temperatura chegou a 26,6°C na tarde de ontem, mas tende a despencar para 3°C hoje, -3°C amanhã e -4°C no domingo, sempre durante a madrugada. A máxima prevista para o fim de semana é de 15°C no domingo à tarde. Na segunda-feira à tarde, a temperatura volta a subir, para 18°C.

Se a perspectiva se confirmar, será a terceira queda de neve no Rio Grande do Sul neste ano. A primeira ocorreu na virada do dia 2 para o dia 3, em Cambará do Sul, no nordeste gaúcho, segundo o 8.º Distrito de Meteorologia. A segunda ocorrência foi maior e atingiu 20 cidades do Estado e mais 19 de Santa Catarina no dia 4 de agosto, conforme levantamento feito pela Metsul Meteorologia.

Ontem, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, rajadas de vento destelharam cerca de 30 casas. A Defesa Civil distribuiu lonas para as famílias atingidas recobrirem provisoriamente suas moradias.