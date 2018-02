Previsão de tempo ruim e queda de temperatura A chuva da noite de ontem causou pelo menos 11 pontos de alagamento na cidade de São Paulo. Até as 20h30 de ontem, pelo menos dois deles continuavam intransitáveis. Um deles era na Avenida Interlagos e outro na Marginal do Pinheiros, altura da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, na zona sul da capital. Na zona norte, um ponto estava intransitável por volta das 22h, na Avenida Olavo Fontoura, perto do Anhembi. Às 19h, a cidade tinha 87 quilômetros de congestionamento, índice considerado alto. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, também chegou a fechar por meia hora para pousos e decolagens. Hoje, o tempo deve ser fechado e chuvoso. Os termômetros não devem ultrapassar 23°C. / ARTUR RODRIGUES