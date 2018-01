Previsão de muita festa no carnaval das praias de São Paulo

SÃO PAULO - Você pode descer a serra no feriado para tentar descansar (e até encontrar um espaço na areia da praia, se a chuva não atrapalhar), mas acredite: não vai escapar do carnaval. As atrações das próximas páginas confirmam que há festas em todas as cidades do litoral paulista.

Para que você aproveite estes dias no seu ritmo, inventamos um ‘foliômetro’, que organiza os eventos de hoje (12) até terça-feira de acordo com o ‘calor’ que eles produzem. Há marchinhas na cadência de antigos carnavais, desfiles de escolas de samba, bailes para crianças (e foliões experientes), blocos, trios elétricos que carregam uma multidão e até baladas que quase esquecem o ritmo oficial do período. Reúna fôlego para chegar até a Quarta-feira de Cinzas.

Nosso ‘foliômetro’ indica a animação das atrações carnavalescas. O folião tranquilo deve ficar com as mais próximas do amarelo . O ‘febril’, com as mais vermelhas .

vai relembrar marchinhas em São Sebastião. Treine as letras - e pule carnaval como antigamente.

Pça. do Coreto, s/nº, Centro. (13) 3891-2053. Sáb., dom., 2ª e 3ª, 22h. Grátis.

No, a cinquentenária banda Lira Padre Anchieta interpreta uma seleção de marchinhas.

Pça. Exaltação da Santa Cruz, coreto em frente à Igreja Matriz. (12) 3834-1000. 6ª, sáb., dom. e 2ª, 21h. Grátis.

Do tempo da colombina

Marchinhas em Itanhaém. Para os mais nostálgicos, a cidade propõe uma programação com bandas que só interpretam melodias clássicas de carnaval. O palco do Centro Histórico terá shows em dois dias durante o feriado.

Palco da Ladeira, Centro Histórico, Itanhaém. (13) 3421-1700. 6ª e dom., a partir das 20h. Grátis.

Carnaval de Antigamente. Sambas antigos compõem o repertório da banda New Band, que vai exibir também as campeãs do concurso de marchinhas que foi realizado na cidade durante o mês de fevereiro.

Pça.Candido Motta, s/nº, Centro, Caraguatatuba. Sáb., dom., 2ª e 3ª, 21h. Grátis.

Depois de concorrer ao título do carnaval paulistano no Anhembi, a Vai-Vai e a Gaviões da Fiel descem a serra e desfilam (sem rivalidade) no sambódromo de Itanhaém.

Av. Jaime de Castro, s/nº, Satélite.

(13) 3421-1700. 2ª (15), 19h. Grátis.

Alegoria praiana

Desfile das Escolas de Samba do Guarujá

Av. Santos Dumont, s/nº (alt. do nº 2.455), Vicente de Carvalho, Guarujá. Sáb. (13) e dom. (14), 20h30; 3ª (16), 20h. Grátis.

Desfile das Escolas de Samba de São Vicente

Av. Presidente Wilson, s/nº (entre a R. Tibiriçá e o Largo Tomé de Sousa), Itararé, São Vicente. Hoje (12), 19h. Grátis.

Liga dos Blocos e Escolas de Samba de Praia Grande

Complexo Leopoldo Estásio Vanderlinde. Av. Luiz Arikawa, s/nº, Sítio do Campo, Praia Grande. Dom. (14) e 2ª (15), 19h. Grátis.

Desfile das Escolas de Samba de Ilhabela

R. Dr. Carvalho, s/nº, Vila, Ilhabela. 2ª (15), 21h. Grátis.

Criança também tem carnaval. No, os bailes com desfile de fantasia são delas.

Av. Alm. Saldanha da Gama, 5, Ponta da Praia.

(13) 3269-6900. Dom. (14) e 3ª (16), 15h/19h. Grátis (sócios); R$ 35(convidados).

Baile não tem idade

Matinê (Ubatuba). A criançada tem três dias de festa. Ginásio de Esportes Tubão.

R. Professor Thomaz Galhardo, s/nº, Centro, Ubatuba, (12) 3833-6982. Sáb., dom., 2ª e 3ª, 14h. Grátis.

Matinê (Caraguatatuba). Crianças com fantasias podem participar do concurso que acontece durante o baile. Capriche.

Pça. Candido Motta, s/nº, Centro, Caraguatatuba. Dom. (14) e 2ª (15), 16h/19h. Grátis.

Baile da Melhor Idade. Vovôs e vovós vão ter o seu próprio carnaval, mas os netinhos também são bem-vindos à festa.

Centro Cultural Raul Cortez. Av. São Paulo, 3.465, Vera Cruz, Mongaguá. (13) 3507-5477. Hoje (12), 21h. Grátis.

desfila pelas ruas do Centro de Peruíbe há 17 anos. Em 2009, cerca de 15 mil pessoas pularam com o grupo.

Concentração: Av. 24 de Dezembro, s/nº (em frente à Rodoviária), Peruíbe, (13) 7808-8372. Sáb. (13), 15h. Grátis.

No Ba-Bahianas sem Taboleiro, criado em 1936, os homens desfilam vestidos de mulheres. O bloco, que promete carregar mais de 50 mil foliões, virou coisa séria: é patrimônio cultural imaterial de São Vicente.

R. Marquês de São Vicente, s/nº (em frente ao São Vicente Atlético Clube), Parque Bitaru, São Vicente. Dom. (14), 10h. Grátis.

Samba de rua

Bloco da Caxorrada

R. Maria Alvez, s/nº (em frente ao Bar Casal 20), Centro, Ubatuba. Sáb. (13) e 2ª (15), 21h. Grátis.

Bloco das Piranhas

Av. da Praia, s/nº, Praia do Centro, Caraguatatuba. Sáb. (13), 18h. Grátis.

Maricota e Juca Teles, blocos de São Luiz do Paraitinga

Av. da Praia, s/nº, Praia do Centro, Caraguatatuba. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 23h. Grátis.

Bloco Bisnetos de Cacique

Av. Anchieta, s/nº, Centro, Bertioga. Dom. (14), 15h. Grátis.

Bloco Não Empurra que É Pior

R. da Praia, s/nº, Centro, São Sebastião. 2ª (16), 21h. Grátis.

Blocos de Embalo e de Enredo

R. Dr. Carvalho, s/nº, Vila, Ilhabela. Sáb. (13) e dom., 21h. Grátis.

Quem gosta de dançar na areia vai atrás doque circula pela praia da Boraceia em todas as noites de carnaval.

Rod. Rio-Santos, Km 53 (em frente ao Condomínio Morada da Praia), Bertioga. Sáb. (13), dom. (14), 2ª (15) e 3ª (16), 22h/2h. Grátis.

Tire os pés do chão

Trio Elétrico no Guarujá. De hoje até 3ª, 24 bandas desfilam pela cidade sobre caminhões adaptados, seguidos por bateria e pelos foliões. As concentrações acontecem em diferentes pontos.

Praia de Pitangueiras. Av. Gen. Rondon, s/nº (alt. do nº 30), Pitangueiras, Guarujá. Sáb. (13), 15h, 18h e 20h; dom. (14), 19h e 20h; 2ª (15), 15h; 3ª (16), 17h. Grátis.

Trio Galo da Meia-noite. O trio circula pelas ruas de Ubatuba desde 1996 e sempre arrasta uma multidão. Para brincar, é preciso comprar o abadá.

Concentração: Av. Manoel da Nóbrega (em frente ao Posto do Jija), Perequê-açu, Ubatuba, (12) 9142-8918. Hoje (12), 21h. R$ 25.

Eleito pela revista DJ Mag o melhor DJ do mundo, o holandêsmostra o que sabe no Sirena, em Maresias.

R. Sebastião Romão César,418, Maresias, (11) 3077-0020. Dom. (14), 23h. R$ 80/R$ 180.

Batucada dissonante

Creoula. Música eletrônica.

Av. Força Expedicionária Brasileira, 35, Vila, (12) 3896-3403. Sáb. (13) a 3ª (16), 0h. R$ 20/R$ 40.

Phoenix Beach Club. Música eletrônica.

Av. Miguel Stéfano, 1.001, Enseada, Guarujá, (13) 3355-4192. Sáb. (13) a 3ª (16), 22h. R$ 40/R$ 100. Cc.: M e V.

Vive La Vie. Música eletrônica.

Acesso pela Estr. de Pernambuco, Km 1, Pernambuco, Guarujá, (19) 3371-6957. Sáb. (13) a 3ª (16), 23h. R$ 60/R$ 200. Cc.: M e V.

180 Graus. Música eletrônica e pagode com Inimigos da HP (foto), na 2ª (15). Estr. da Coaquira, 535, Ubatuba, (12) 3811- 2993. R$ 30/R$ 80 (M) e R$ 40/R$ 100 (H).