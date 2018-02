Previsão de entrega passou de setembro para dezembro Em 26 de julho, ao visitar as obras do Terminal Intermodal de Pinheiros, na zona oeste, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse que o local seria entregue em setembro. Mas o prazo mudou e a previsão agora é de que as obras estejam prontas até o final do ano. O espaço deve permitir a integração de 26 linhas municipais com a Linha 4-Amarela do Metrô e a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O projeto prevê garagem subterrânea para 430 carros. / T.D.