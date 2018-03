Previsão de arrecadação com multa de trânsito é de quase R$ 1 bilhão A arrecadação da Prefeitura com multas de trânsito será um dos itens do orçamento que terá maior crescimento. Devem entrar nos cofres municipais em 2013 um total de R$ 925 milhões em autuações aplicadas aos veículos, ante os R$ 820 milhões que devem entrar até o fim deste ano, o que representa aumento de 12,8%. Essa variação está acima da previsão para o total do orçamento (8,5%) e dos novos investimentos (1,6%).