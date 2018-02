2. A convenção estabelece a demarcação das vagas, se haverá sorteio entre os moradores ou se haverá serviço de manobrista.

3. O morador tem sempre de se adaptar às regras do condomínio. Se as normas obrigam, por exemplo, que os moradores deixem a chave no carro para que eles possam ser manobrados, ele não deve se opor.

4.Antes de comprar o carro novo, é sempre necessário verificar se ele cabe na vaga do prédio.