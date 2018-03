PRESTE ATENÇÃO...

2.Decore a senha. Nunca a guarde com o cartão, na carteira ou na agenda do telefone celular, com a identificação explícita de que se trata de uma senha.

3.Ao digitar a senha na maquininha, sempre verifique se o campo no terminal realmente está pedindo a senha. Ela pode ficar exposta, caso digitada no local errado.

4.Nunca esqueça de pegar o cartão de volta após a compra e confira se é mesmo o seu cartão que está sendo devolvido. Nunca empreste o cartão a ninguém.

5.Em caso de perda ou roubo, ligue imediatamente para a central de atendimento do emissor para realizar o bloqueio. Isso pode evitar maiores transtornos.

6.Nunca perca o cartão de vista e, de preferência, peça que o terminal venha até você. Tenha controle da conta e acompanhe o extrato com frequência.