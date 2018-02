Prestar atenção nessa operação

2. Contrapartida. Nessa operação urbana, há destinação de 10% do valor arrecadado para construção de Habitações de Interesse Social. No caso da Faria Lima, também se prevê repasse de verbas à Companhia do Metropolitano de São Paulo e construção de uma ciclovia ligando a Praça Panamericana à Cidade Universitária, na zona oeste.

3.Urbanismo. O projeto também prevê urbanização das comunidades carentes Coliseu e Panorama. Há ainda a revisão da urbanização prevista para a área da Avenida Juscelino Kubitschek.