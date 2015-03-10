Pressionada, Sabesp divulga lista de grandes consumidores de água

Fabio Leite, O Estado de S.Paulo
10 Março 2015 | 13h52
Atualizada às 17h33
SÃO PAULO - Pressionada a revelar quem são os grandes consumidores de água que possuem tarifas especiais em plena pior crise hídrica da história, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgou nesta terça-feira, 10, uma lista com 537 contratos chamados "Demanda Firme", criados em 2005 para fidelizar clientes, que estão em vigor na Grande São Paulo.
Na relação com os negócios firmados na Região Metropolitana estão condomínios comerciais, hospitais, clubes de futebol, supermercados, indústrias de vários segmentos, igrejas, empresas de comunicação e de transporte público, como o Metrô, entre outros. Todos, até o início da crise, consumiam pelo menos 500 mil litros por mês, volume mínimo exigido para poder assinar o contrato.
Conforme o Estado mostrou no sábado, 7, 36 contratos foram assinados após o dia 27 de janeiro de 2014, quando a Sabesp comunicou oficialmente a crise no Sistema Cantareira. Os dados do consumo de água de 526 clientes especiais da Sabesp foram revelados pela agência de notícias Pública, no dia 3. O volume consumido cresceu 92 vezes em dez anos, chegando a 24,5 bilhões de litros. Em reportagem dessa segunda-feira, 9, o jornal mostrou que quase metade (46,5%) da água destinada aos grandes consumidores sai do manancial em crise.
Pelas regras do programa, a empresa é obrigada a atingir um consumo mínimo acordado em contrato para pagar a tarifa diferenciada. Para esses clientes, o custo do metro cúbico de água (mil litros) cai à medida que o consumo aumenta, lógica inversa à adotada na tarifa convencional.
A política virou alvo de críticas durante a crise por estimular o consumo de água. A Sabesp argumenta que esses clientes consomem apenas 3% da água da Grande São Paulo e que, desde fevereiro de 2014, suspendeu o consumo mínimo obrigatório e estimulou o uso de fontes alternativas de água, que era proibido em contrato. Segundo a companhia, 70% dos clientes migraram para poços artesianos e caminhões-pipa, por exemplo, e o consumo desse grupo caiu 24% na comparação de fevereiro de 2014 com janeiro deste ano.
Veja abaixo a relação dos 537 contratos de Demanda Firme vigentes na Sabesp, e, em seguida, a lista com os 93 negócios que já foram rescindidos.
CONTRATOS DE DEMANDA FIRME VIGENTES:
ABRIL COMUNICACOES S.A
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
ADLM SERVICOS MEDICOS S.C LTDA
AKZO NOBEL LTDA
ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
ALTACOPPO IND COM PROD DESCARTAVEIS LTDA
AMBIENTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA
AMESP SAUDE LTDA - CONTRATO.
AMICO ASSISTENCIA MEDICA A IND. E COM.
AMICO ASSISTENCIA MEDICA A IND. E COM.
ANDORINHA SUPERMERCADOS LTDA
ANEAS - ASSOC.NOBREGA DE EDUCACAO E ASSI
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA
APSEN FARMACEUTICA S/A
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
ARMCO DO BRASIL S.A
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
ARYZTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.
ASCOT SP ADM. E COMERCIALIZACAO LTDA
ASS.BRAS.IGR.JESUS CRISTO SANT.ULT.DIAS
ASSA ABLOY BRASIL SIST.DE SEGURANCA LTDA
ASSOC HOSPITALAR SINO-BRASILEIRO -AHSB
ASSOC. EDUCACIONAL NOVE DE JULHO
ASSOC. EDUCACIONAL NOVE DE JULHO
ASSOC. ESCOLA SUPERIOR DE PROPAG. E MARK
ASSOC. FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA-AFI
ASSOC. HOSP. FILHAS DE NSRA. DO MONTE CA
ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA
ASSOCIACAO BRASILEIRA A. HEBRAICA DE SP
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA
ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS - ACM
ASSOCIACAO DO VIA VALE GARDEN SHOPPING
ASSOCIACAO DOS FUNC PUBLICOS DO EST SP
ASSOCIACAO E-BUSINESS PARK
ASSOCIACAO EDIFICIO ODEBRECHT SAO PAULO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
AVON COSMETICOS LTDA
BACARDI MARTINI DO BRASIL IND. E COM. LT
BANCO CITIBANK S.A
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - BANESPA
BANCO ITAU S/A - POLITICA DE PRECOS
BANCO SAFRA S.A
BASF S.A.
BAXTER HOSPITALAR LTDA
BAY HILL SP ADM. LTDA
BAYER E SCHERING
BEIERSDORF IND. E COM. LTDA
BERGAMAIS SUPERMERCADOS LTDA.
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA.
BLANVER FARMOQUIMICA LTDA
BMEF BOVESPA S.A-BOLSA DE VALORES MERC.
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM. FAR
BOMBRIL S/A
BOURBON ADM. COMERCIO E EMP. IMOBILIARIO
BRADESCO
BRASCAN CENTURY PLAZA
BRASSINTER S/A IND. E COM.
BRAZILIAN FINANCIAL CENTER
BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA
BROOKFIELD BRASIL SHOPPING CENTERS ADM.
BUNGE ALIMENTICIOS S/A
C & A MODAS LTDA
C.E. CONVENTION CORPORATE PLAZA - TORRE
CAMIL ALIMENTOS S.A
CAMPO BELO MEDICAL CENTER
CARLISA S.A. EMPREED. E PARTICIPACOES
CARREFOUR COM. E IND. LTDA
CASA NSRA. DA PAZ - AcaO SOC FRANCISCANA
CASA SUICA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
CECIL S/A - LAMINACAO DE METAIS
CENTER NORTE S/A CONSTR.EMP.ADM.E PARTIC
CENTRO ADMINISTRATIVO RIO NEGRO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. DR JOAO AMORIM
CENU E HILTON
CETENE-CENTRO TERAPIA NEFROLOGICA LTDA
CIA DO METROPOLITANO DE SP - METRO
CIA METALURGICA PRADA
CIA PROC. DADOS EST SAO PAULO - PRODESP
CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS - CONTRATO
CIA. ENTREPOSTOS ARMAZENS GERAIS DO EST.
CIA. PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CIA.NITROQUIMICA BRAS.
CITROSUCO PAULISTA S/A
CLARIANT S/A
CLINEFRAN - CLINICA DE NEFROLOGIA
CLINICA DE NEFROLOGIA DO ITAIM PTA LTDA
CLINICA E NEFROLOGIA LESTE S/C LTDA
CLINICA NEFROLOGICA SAO MIGUEL SC LTDA
CLINICA SAO JORGE SERV. NEUFROLOGICOS
CLUB TRANSATLANTICO
COATS CORRENTE LTDA
COLBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
COLEGIO ALBERT SABIN S/C LTDA
COLEGIO FRANCISCANO SAO MIGUEL ARCANJO
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA.
COMBUSTOL IND E COM LTDA
COMERCIAL ACLS EIRELI
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
COMIL ONIBUS S/A
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
COMPETITION SPORTS S.C LTDA
CONC DA LINHA 4 DO METRO SAO PAULO
CONCRESERV CONCRETOS E SERVICOS LTDA
COND CENTRO EMPRESARIAL ARAGUAIA II
COND CIDADE JARDIM CORPORATE CENTER
COND ED CRYSTAL TOWER OFFICE
COND EDIF CRYSTAL TOWER S/A
COND EDIF GUINZZA TRADE CENTER
COND EDIF PLAZA ALPHAVILLE
COND EDIF SOL ALPHAVILLE
COND EDIFICIO HENRIQUE SCHAUMANN
COND EDIFICIO HYDE PARK
COND EDIFICIO JK FINANCIAL CENTER
COND FLAMINGO ALPHA MALL
COND HOTEL VILLA LOBOS
COND SHOPPING CIDADE JARDIM
COND SHOPPING JARDIM SUL-CONTRATO
COND STADIUM
COND WEST SIDE
COND. 360JK
COND. BOAVISTA SHOPPING
COND. CENTENARIO PLAZA
COND. CENTRO ADMINISTRATIVO SANTO AMARO
COND. CIVIL CENTER SHOP SAO BERNARDO
COND. COM. SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
COND. CONJ. CIDADE LUZ
COND. CONJ. COMERCIAL MARKET PLACE
COND. CONJ. ZARVOS AMBASSADOR
COND. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
COND. CORPORATE PARK
COND. DO CENTRO EMPRESARIAL DO ACO
COND. ED. ALIANCA
COND. ED. ANDRAUS
COND. ED. ANTONIO ALVES FERREIRA GUEDES
COND. ED. AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
COND. ED. BARAO DE AGUA BRANCA
COND. ED. BARAO DE OURO BRANCO
COND. ED. BIENAL FIRST CLASS FLAT SERVIC
COND. ED. BIRMANN 11 E 12
COND. ED. BIRMANN 20
COND. ED. BOLSA DE CEREAIS DE S.P.
COND. ED. BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO S.P
COND. ED. CAESAR TOWERS PAULISTA
COND. ED. CAMBUI
COND. ED. CBS
COND. ED. CENTRO EMPRESARIAL IUDICE
COND. ED. CHRYSLER
COND. ED. COMEND. YERCHANIK KISSAJIKIAN
COND. ED. CONDE ANDREA MATARAZZO
COND. ED. CONTEMPORARY TOWER
COND. ED. CONVENTION CENTER BERRINI
COND. ED. CRYSTAL TOWER OFFICE
COND. ED. DALLAS E HOUSTON OFFICE CENTER
COND. ED. DELTA PLAZA
COND. ED. DENVER E AUSTIN
COND. ED. DORNIER MERKUR
COND. ED. DUMAS TOWER
COND. ED. EPURA
COND. ED. ERIKA
COND. ED. FIRST OFFICE FLAT
COND. ED. FORTUNE OFFICE CENTER
COND. ED. GRANDE AVENIDA
COND. ED. ICON FARIA LIMA
COND. ED. INTERNATIONAL PLAZA II
COND. ED. ITAIM CENTER
COND. ED. ITAQUERE
COND. ED. JARDINS RESIDENCE SERVICE
COND. ED. JOAQUIM FLORIANO 100
COND. ED. JOSE PAULINO NOGUEIRA
COND. ED. JUSCELINO PLAZA
COND. ED. KYOEI IBIRAPUERA BL. I
COND. ED. LA CONCORDE JARDIM EUROPA
COND. ED. MARIA JOSE
COND. ED. MEDICAL CENTER PAULISTA
COND. ED. MEMORIAL OFFICE BUILDING
COND. ED. MIDAS
COND. ED. MILANO E TORINO
COND. ED. NEW ENGLAND
COND. ED. NEW YORK E LOS ANGELES
COND. ED. NOVA BRASILIA
COND. ED. NOVA SAO PAULO
COND. ED. PARQUE PAULISTA
COND. ED. PATRIMONIO
COND. ED. PAULISTA CLASSIC FLAT
COND. ED. PAULISTA DE SEGUROS IV
COND. ED. PE. JOAO MANOEL
COND. ED. PEDRA GRANDE
COND. ED. PEDROSO DE MORAES 1217
COND. ED. PEKELMAN
COND. ED. PLAZA I
COND. ED. RESULT CORPORATE PLAZA
COND. ED. RIVER PARK
COND. ED. SAINT CHARBEL
COND. ED. SAN PAOLO
COND. ED. SANTA FILIPPA
COND. ED. SP BUSINESS CENTER
COND. ED. SPAZIO JK
COND. ED. STA. CATARINA
COND. ED. SUDAMERIS
COND. ED. THE EMPIRE STATE FARIA LIMA
COND. ED. VERBO DIVINO
COND. ED. WILSON MENDES CALDEIRA
COND. ED. WINSTON CHURCHILL
COND. EDIF. BURITY
COND. ESCRITORIOS EUROPA
COND. HIGIENOPOLIS MEDICAL CENTER
COND. INFINITY MASTER
COND. LEX OFFICES EXECUTIVE TOWERS
COND. MILLENIUM BUSINESS CENTER
COND. MORUMBI CORPORATE TOWERS
COND. PANAMERICA PARK
COND. PATIO VICTOR MALZONI
COND. PLAZA IGUATEMI
COND. PRIME MEDICAL CENTER
COND. ROCHAVERA CORPORATE TOWERS
COND. SAO PAULO TRADE BUILDING
COND. SHOPPING CENTER FIESTA
COND. SHOPPING CENTER IBIRAPUERA
COND. SHOPPING CENTER MORUMBI
COND. SHOPPING CENTER PENHA
COND. SOHO'S PLACE
COND. TOP CENTER
COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK
COND. WEST PLAZA SHOPPING CENTER I
COND. WTORRE JK
CONDOMINIO CAJAMAR INDUSTRIAL PARK
CONDOMINIO DO SERRAMAR PARQUE SHOPPING
CONDOMINIO EDIFICIO MARIO W. S. COCHRANE
CONDOMINIO EDIFICIO MYKONOS
CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO QUINTA AVENI
CONDOMINIO EDIFICIO PASSARELLI
CONDOMINIO EDIFICIO R MONTEIRO
CONDOMINIO EDIFICIO SHOPPING LOUSA
CONDOMINIO FRANCA SHOPPING CENTER
CONDOMINIO MODULAR CASTELO BRANCO I
CONDOMINIO MODULAR CASTELO BRANCO II
CONDOMINIO SHOPPING PATIO IPORANGA
CONDOMINIO TAUBATE SHOPPING CENTER
CONDOMINIO WEST POINT
CONJUNTO COMERCIAL PARAISO
CONSORCIO COND. SHOPPING METRO TUCURUVI
CONSORCIO SHOPPING VILA OLIMPIA
CONTAX-MOBITEL S.A
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
CORNETA LTDA
CPM BRAXIS S.A.
CRISTALIA PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA
CRUZADA BAN SAO CAMILO - ASS MED SOCIAL
CRUZADA BAN SAO CAMILO - ASS MED SOCIAL
DAIHATSU IND.COM.MOVEIS E APAR. ELETR.LT
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
DAMASIO EDUCACIONAL S.A
DATAPREV-EMPRESA TEC. E INF. DA PREV. SO
DAVISO IND E COM PROD HIGIENICOS LTDA
D'AVO SUPERMERCADOS LTDA
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA
DENVER IND. E COM. LTDA (DIV. RESINAS)
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A
DIAS PASTORINHO S/A COMERCIO E INDUSTRIA
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACES
DIOSYNTH PRODUTOS FARMO-QUIMICOS LTDA
DIVERSEY BRASIL IND. QUIMICA LTDA
DOU-TEX S.A IND TEXTIL
DOVAC IND. E COM. LTDA
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA CONTR
DUPONT DO BRASIL S/A
DURATEX S.A
ECOLAB QUIMICA LTDA
ED. ATRIUM VI
ED. BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO
ED. CAPITAL CENTER
ED. CLEMENTE FARIA
ED. COND. CRYSTAL TOWER
ED. INTERNATIONAL FLAT
ED. INTERNATIONAL PLAZA
ED. NEW CENTURY
ED. QUADRA HUNGRIA
ED. SPAZIO FARIA LIMA
ED. VILA OLIMPIA CORPORATE PLAZA
EDIFICIO E GALERIA SAO BENTO
EDIFICIO FARIA LIMA SQUARE
EDIFICIO MONTE CARLO TRADE CENTER
EDIFICIO PANTHEON
EDIFICIO SALIBA
EDITORA MODERNA LTDA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELE SP CONTRAT
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
EMBRAER INDUSTRIA AERONÁUTICA
EMPAX EMBALAGENS LTDA
EMPR. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA-INFRAERO
EMPR.DE TRANSP.ATLAS LTDA
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA
EMTU - CONTRATO
ERICSSON TELECOMUNICACOES S.A.
ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LT
ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LT
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
ESTANPLAZA ADM HOTELEIRA E COM LTDA CONT
ETNA COM. DE MOV. E ART. P/ DECORACAO
FABR.DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A
FEDERACAO DO COM. DO ESTADO DE SP
FESTO BRASIL LTDA
FIBAM CIA. INDUSTRIAL
FLINT INK DO BRASIL LTDA
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
FORD MOTOR COMPANY BRASIL S/A
FRIGORIFICO MARBA LTDA
FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO
FUNDACAO ESCOLA DE COM. ALVARES PENTEADO
FUNDACAO JOSE LUIZ EGYDIO SETUBAL
FUNDACAO SAO PAULO - PUC
FUNDACAO VISC DE PORTO SEGURO (CONTRATO)
GALVANOPLASTIA ANCHIETA LTDA
GELITA DO BRASIL LTDA
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
GERDAU ACOS LONGOS S/A
GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA
GIVAUDAN DO BRASIL LTDA
GLENMARK FARMACEUTICA LTDA
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
GOLDEN SHOPPING SAO BERNARDO
GOMES E MIRANDEZ REST. LANCH. PIZZ. E CO
GR S.A
GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L
GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A
GRUPO FARTURA DE HORTIFRUTI LTDA
GRUPO MENDES
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS
H. LOUIS BAXMANN E CIA. LTDA
HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.
HOSP. E MATERNIDADE VOLUNTARIOS LTDA
HOSP. NSA. SRA. DE LOURDES - C. DE DIAG.
HOSPITAL ANA COSTA
HOSPITAL AVICCENA S.A
HOSPITAL E MATERN. SAO LUIZ (CONTRATO)
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A
HOSPITAL GERAL PEDREIRA - CRUZADA BANDEIRANTES
HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CONTRATO
HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
IBEP GRAFICA LTDA
IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA
IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP
IND. BRAS. ARTIGOS REFRATARIOS IBAR LTDA
INDUSTRIA DE MALHAS FINAS HIGHSTIL LTDA
INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
INSPETORIA SANTA CATARINA DE SENA
INST. DE RESPONS. SOCIAL SIRIO LIBANES
INST. PESQ. PROJ. EDUC. COMECINHO DE VID
INSTITUICAO ED. PROF. PASQUALE CASCINO
INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
INTERMARCOS ADM LTDA
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A - CONT
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURÍDICAS LTDA
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A
ITW DELFAST DO BRASIL LTDA
JAGUARE BUSINESS PARK
JARDINS VIAGENS E GOURMET LTDA
JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
JORDANESIA EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA.
KEIPER TECN. DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTD
KELLOGG BRASIL LTDA
KHS IND DE MAQS. LTDA
KIMBERLY - CLARK BRASIL IND. E COM LTDA
KOMATSU DO BRASIL LTDA - ARUJA
L.M.S. HOTEIS E TURISMO LTDA
LA FALCAO BAUER
LAPIENDRIUS IND E COM LTDA - EPP
LARGO XIII EMPREEND. IMOB. LTDA
LEROY MERLIN CIA. BRAS. DE BRICOLAGEM
LIBBS FARMACEUTICA LTDA
LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS - LAR DE SAN
LIOTEC. IND. E COM. LTDA
LITORÁGUA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL FRIO ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
LORENZETTI S.A IND. BRAS. ELETROMETALURG
LUA NOVA IND E COM LTDA - BONSUCESSO
M.CASSAB COM. E IND. LTDA
M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
MACLEMON LTDA
MAHLE METAL LEVE S/A
MANIKRAFITE GUAIANAZES I. C. P.
MATERNIDADE DO BRAZ
MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA
MC DONALDS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MC-CONSTRUCTION BRASIL IND COM LTDA
MECANO PACK EMBALAGENS S/A
MELIA BRASIL ADMIN HOTELEIRA E COM LTDA
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
MIT 2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA
MOBIBRASIL TRANSPORTE LTDA
MONTECCHIO DO BRASIL EMPREEND.IMOB.LTDA
MORUMBI HOTEIS LTDA
MORUMBI TOWN CENTER EMP. IMOBILIARIO LTDA
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
MULTI INVERTHORS EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEUB
MWM- INTERNATIONAL IND. AUTO. AMERICA DO SUL
NACCO MATERIALS HANDLING GROUP BRASIL
NADIR FIGUEIREDO IND. COM. S/A
NAMBEI IND. DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA
NESTLE BRASIL LTDA.
NESTLE BRASIL LTDA.
NEWFIX IND E COM LTDA
NOVA CASA BAHIA S.A
NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A
NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO S.
ORBITALL SERV PROC DE MEIOS PAGTO LTDA
ORION PARTICIPACOES E ADM. LTDA
OSG SULAMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA
OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA.
OUTBACK STEAKHUSE RESTAURANTES LTDA
P2 ADM. EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA
PANIFICADORA CEPAM LTDA
PEREIRA BARRETO EMPREENDIM.IMOB.SPE LTDA
PETROLEO BRASILEIRO S/A
PILKINGTON BRASIL LTDA
POLICLIN S/A SERVICOS MEDICOHOSPITALARES
POLY-VAC S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS
POP GELO IND. COM. LTDA - ME
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -CONT
PREVENT SENIOR PRIVATE OP. DE SAUDE LTDA
PROCTER E GAMBLE IND. E COM. LTDA
PRODUQUIMICA IND. E COM. LTDA
PROMAX PRODS.MAXIMOS S.A IND E COM
PROSEGUR BRASIL S.A.TRANSP VALORES E SEG
PROTEGE S/A - PROTECAO E TRANSP DE VAL.
QUIMICA INDUSTRIAL FIDES S/A
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
RASSINI NHK AUTO PECAS
RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA
REDE D OR SAO LUIZ LTDA.
REDECAR REDECORACOES DE AUTOS LTDA
RIO BRANCO COM. IND. PAPEIS LTDA
RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA
SABO IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA
SAFRA CIA. SECURITIZADORA DE CRED. IMOBI
SAINTGOBAIN DISTRIB.BRASIL LTDA - TELHAN
SAN MICHEL NPALACE HOTEL LTDA - EPP
SANDVIK DO BRASIL S.A IND. E COM.
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA
SANTOS FUTEBOL CLUBE
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - CONTRATO
SAO PAULO GOLF CLUBE
SAO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS
SAO PAULO TURISMO S/A
SCOR SERVICOS ORG. E REG. LTDA
SEB DO BRASIL PROD. DOMESTICOS LTDA
SEBRAE SP.
SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA
SERASA S.A
SERV.SOCIAL IND E SERV.NAC.APREND.INDUST
SERVENG-CIVILSAN S.A EMPR ASSOC DE ENG.
SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS-SERPRO
SHOPPING CENTER LESTE E CENTER PLAZA
SHOPPING ITAPECERICA DA SERRA
SHOPPING METRO BOULEVARD TATUAPE
SHOPPING METRO ITAQUERA
SIEMENS LTDA
SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SÃO PAULO
SIOL ALIMENTOS LTDA
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS
SITEL DO BRASIL LTDA
SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SOC. ED. BEN. PRO. AZUL COL. EMILIE VILL
SOC.BENEF.ISRAEL.HOSP.ALBERT EINSTEIN
SOCEIEDADE BIBLICA DO BRASIL
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA
SOPLAST PLASTICOS SOPRADOS LTDA
SPDM -ASSOC PAULISTA DESENV DA MEDICINA
SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
STANDARD LOGÍSTICA S/A
SUB CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
SULFERGEL IND E COMERCIO DE GELO LTDA
SUPER FINISHING DO BRASIL COM. LTDA
SUPERMERCADO BARONESA LTDA
SUPERMERCADO OURINHOS LT.
TAM - LINHAS AEREAS S/A
TELEFONICA EMPRESAS S/A
TELEPERFORMANCE CRM S.A
TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ - TGG
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA
TINTURARIA TEXTIL BISELLI LTDA
TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA
TIVIT - TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A
TIVIT TERCEIR. DE PROC. SERV. E TEC. S/A
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANCAS LTDA
TOP CAU IND E COM DE CHOCOLATES LTDA
TOP TOWERS OFFICES
TORRE 2000-ED. JULIO DE A. PRADO PENTEAD
TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL
TOYOTA DO BRASIL LTDA
TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADO
TRINSEO DO BRASIL COM PROD QUIMICOS LTDA
UNIDADE DE NEFROLOGIA HIPERTENSAO E HEMO
UNIDOCK S ASSES LOGIST DE MATERIAIS
UNIMED ABC - COOP. DE TRABALHO MEDICO
UNIMED PAULISTANA SOC.COOP.DETRAB.MEDICO
UNIPAC EMBALAGENS LTDA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE S. PAULO UNIFESP
UNIVERSO ONLINE S.A
VALE SOLUCOES EM ENERGIA S.A.
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA
VALIM - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
VERTICAL EMPREENDIMENTOS DESPORTIVOS LTD
VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA
VIDEOLAR S/A
VIGOR ALIMENTOS S.A
VISCOFAN DO BRASIL SOC COM E INDL.LTDA
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.
WAL MART DO BRASIL LTDA - CONTRATO
WHIRLPOOL S.A
WLC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
WS LAZZURI EMPR. E CONSULTORIA LTDA
YASUDA SEGUROS S.A
ZANETTINI BAROSSI S.A INDUSTRIA E COMERCIO
CONTRATOS RESCINDIDOS:
5 X COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA
ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO AS
ASSAI
ASSOCIACAO E-BUSINESS PARK
ATACADÃO
AVON COSMETICOS LTDA
AVON COSMETICOS LTDA
BANCO REAL
BAXTER HOSPITALAR LTDA
BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA
BAYER
BELLA PAULISTA REST PAES E DOCES CONV LTDA
BIOSINTÉTICA
BOS
BRISTOL
BRISTOL
CAMPO LIMPO EMPR E PARTICIPACOES LTDA
CENTRO EMPRESARIAL NACOES UNIDAS
CIA LITIGRAPHICA YPIRANGA
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA.
COND ED BARAO DE MONTE CEDRO
COND ED CONTEMPORANY OFFICE
COND ED ELOY CHAVES
COND ED NEW WORK OFFICES E SERVICES
COND ED RESIDENCE PAULISTA LIFE
COND ED TORRE JOÃO SALEM
COND SHOPPING CENTER PLAZA SUL
COND. CENTRO ADMINISTRATIVO SANTO AMARO
COND. CENTRO EMPRESARIAL CAMARGO CORREA
COND. ED LINEU GOMES
COND. ED. ESTHER
COND. ED. FUNCHAL
COND. ED. MEDICAL CENTER PAULISTA
COND. ED. PILLAR
COND. ED. PRAÇA DA BANDEIRA
COND. ED. TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX
COND. LIVE & LODGE IBIRAPUERA H.R. TOWER
CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE SERRO AZUL
CONDOMINIO EDIFICIO CENTRAL OFFICES PAULISTA
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EAGLE POINT
CREDIGY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
DAIMLER
ED COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI
ED. COND. ADVANCED TOWER
ED. MONTREAL OFFICE E SERVICE
ED.PAULISTA BUSINESS CLASS (CORPORATIVO)
ELI LILLY
EQUIFAX DOBRASIL LTDA
ERGOMAT
FORD
GOLD NUTRITION IND E COM LTDA
HILTON
HOLLIDAY NORTE
HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ
HYPERMARCAS S.A
INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA ATLAS S.A
JETHI 88 LAVANDERIA LTDA - ME
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA
JOSEFA GRANDE ALVAREZ – EPP
KURITA DO BRASIL LTDA
LOGISTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO
MAHLE METAL LEVE S/A
MAHLE METAL LEVE S/A
MIRANDEZ RST LANCH PIZZ E CONV LTDA
MOBITEL S.A
MOBITEL S.A
MOTEL CHAMOUR LTDA.
MRV
MULTECK BRASIL LTDA.
NADIR FIGUEIREDO IND. COM. S/A
NORTEL
OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO S.
PRODESP
PRÓ-SAUDE
REDE BOM DIA
S.A. O ESTADO DE S.PAULO
SANDVIK DO BRASIL S.A IND. E COM.
SCHAHIN ENGENHARIA S.A
SERASA S.A
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO
SONOPRESS-RIMO IND. E COM.; AUTOPECAS LTDA
SPTRANS
SUB CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS
TDB TÊXTIL S/A
TEXA ALUMÍNIO LTDA.
TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA
TMKT SERVICOS MARKETING LTDA
TV OMEGA LTDA.
VIAMAR
VIGOR ALIMENTOS S.A
VIVO
WTORRE SAO PAULO EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA
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