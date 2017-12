Pressionada, Sabesp divulga lista de grandes consumidores de água

Atualizada às 17h33

SÃO PAULO - Pressionada a revelar quem são os grandes consumidores de água que possuem tarifas especiais em plena pior crise hídrica da história, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgou nesta terça-feira, 10, uma lista com 537 contratos chamados "Demanda Firme", criados em 2005 para fidelizar clientes, que estão em vigor na Grande São Paulo.

Na relação com os negócios firmados na Região Metropolitana estão condomínios comerciais, hospitais, clubes de futebol, supermercados, indústrias de vários segmentos, igrejas, empresas de comunicação e de transporte público, como o Metrô, entre outros. Todos, até o início da crise, consumiam pelo menos 500 mil litros por mês, volume mínimo exigido para poder assinar o contrato.

Conforme o Estado mostrou no sábado, 7, 36 contratos foram assinados após o dia 27 de janeiro de 2014, quando a Sabesp comunicou oficialmente a crise no Sistema Cantareira. Os dados do consumo de água de 526 clientes especiais da Sabesp foram revelados pela agência de notícias Pública, no dia 3. O volume consumido cresceu 92 vezes em dez anos, chegando a 24,5 bilhões de litros. Em reportagem dessa segunda-feira, 9, o jornal mostrou que quase metade (46,5%) da água destinada aos grandes consumidores sai do manancial em crise.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelas regras do programa, a empresa é obrigada a atingir um consumo mínimo acordado em contrato para pagar a tarifa diferenciada. Para esses clientes, o custo do metro cúbico de água (mil litros) cai à medida que o consumo aumenta, lógica inversa à adotada na tarifa convencional.

A política virou alvo de críticas durante a crise por estimular o consumo de água. A Sabesp argumenta que esses clientes consomem apenas 3% da água da Grande São Paulo e que, desde fevereiro de 2014, suspendeu o consumo mínimo obrigatório e estimulou o uso de fontes alternativas de água, que era proibido em contrato. Segundo a companhia, 70% dos clientes migraram para poços artesianos e caminhões-pipa, por exemplo, e o consumo desse grupo caiu 24% na comparação de fevereiro de 2014 com janeiro deste ano.

Veja abaixo a relação dos 537 contratos de Demanda Firme vigentes na Sabesp, e, em seguida, a lista com os 93 negócios que já foram rescindidos.

CONTRATOS DE DEMANDA FIRME VIGENTES:

ABRIL COMUNICACOES S.A

ACCENTURE DO BRASIL LTDA

ADLM SERVICOS MEDICOS S.C LTDA

AKZO NOBEL LTDA

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA

ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA

ALTACOPPO IND COM PROD DESCARTAVEIS LTDA

AMBIENTAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA

AMESP SAUDE LTDA - CONTRATO.

AMICO ASSISTENCIA MEDICA A IND. E COM.

AMICO ASSISTENCIA MEDICA A IND. E COM.

ANDORINHA SUPERMERCADOS LTDA

ANEAS - ASSOC.NOBREGA DE EDUCACAO E ASSI

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA

APSEN FARMACEUTICA S/A

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

ARMCO DO BRASIL S.A

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.

ARYZTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.

ASCOT SP ADM. E COMERCIALIZACAO LTDA

ASS.BRAS.IGR.JESUS CRISTO SANT.ULT.DIAS

ASSA ABLOY BRASIL SIST.DE SEGURANCA LTDA

ASSOC HOSPITALAR SINO-BRASILEIRO -AHSB

ASSOC. EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

ASSOC. EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

ASSOC. ESCOLA SUPERIOR DE PROPAG. E MARK

ASSOC. FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA-AFI

ASSOC. HOSP. FILHAS DE NSRA. DO MONTE CA

ASSOCIACAO ATLETICA FERROVIARIA

ASSOCIACAO BRASILEIRA A. HEBRAICA DE SP

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA

ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS - ACM

ASSOCIACAO DO VIA VALE GARDEN SHOPPING

ASSOCIACAO DOS FUNC PUBLICOS DO EST SP

ASSOCIACAO E-BUSINESS PARK

ASSOCIACAO EDIFICIO ODEBRECHT SAO PAULO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA

AVON COSMETICOS LTDA

BACARDI MARTINI DO BRASIL IND. E COM. LT

BANCO CITIBANK S.A

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - BANESPA

BANCO ITAU S/A - POLITICA DE PRECOS

BANCO SAFRA S.A

BASF S.A.

BAXTER HOSPITALAR LTDA

BAY HILL SP ADM. LTDA

BAYER E SCHERING

BEIERSDORF IND. E COM. LTDA

BERGAMAIS SUPERMERCADOS LTDA.

BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA.

BLANVER FARMOQUIMICA LTDA

BMEF BOVESPA S.A-BOLSA DE VALORES MERC.

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM. FAR

BOMBRIL S/A

BOURBON ADM. COMERCIO E EMP. IMOBILIARIO

BRADESCO

BRASCAN CENTURY PLAZA

BRASSINTER S/A IND. E COM.

BRAZILIAN FINANCIAL CENTER

BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA

BROOKFIELD BRASIL SHOPPING CENTERS ADM.

BUNGE ALIMENTICIOS S/A

C & A MODAS LTDA

C.E. CONVENTION CORPORATE PLAZA - TORRE

CAMIL ALIMENTOS S.A

CAMPO BELO MEDICAL CENTER

CARLISA S.A. EMPREED. E PARTICIPACOES

CARREFOUR COM. E IND. LTDA

CASA NSRA. DA PAZ - AcaO SOC FRANCISCANA

CASA SUICA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

CECIL S/A - LAMINACAO DE METAIS

CENTER NORTE S/A CONSTR.EMP.ADM.E PARTIC

CENTRO ADMINISTRATIVO RIO NEGRO

CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. DR JOAO AMORIM

CENU E HILTON

CETENE-CENTRO TERAPIA NEFROLOGICA LTDA

CIA DO METROPOLITANO DE SP - METRO

CIA METALURGICA PRADA

CIA PROC. DADOS EST SAO PAULO - PRODESP

CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS - CONTRATO

CIA. ENTREPOSTOS ARMAZENS GERAIS DO EST.

CIA. PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -

CIA.NITROQUIMICA BRAS.

CITROSUCO PAULISTA S/A

CLARIANT S/A

CLINEFRAN - CLINICA DE NEFROLOGIA

CLINICA DE NEFROLOGIA DO ITAIM PTA LTDA

CLINICA E NEFROLOGIA LESTE S/C LTDA

CLINICA NEFROLOGICA SAO MIGUEL SC LTDA

CLINICA SAO JORGE SERV. NEUFROLOGICOS

CLUB TRANSATLANTICO

COATS CORRENTE LTDA

COLBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

COLEGIO ALBERT SABIN S/C LTDA

COLEGIO FRANCISCANO SAO MIGUEL ARCANJO

COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA

COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA.

COMBUSTOL IND E COM LTDA

COMERCIAL ACLS EIRELI

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.

COMIL ONIBUS S/A

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

COMPETITION SPORTS S.C LTDA

CONC DA LINHA 4 DO METRO SAO PAULO

CONCRESERV CONCRETOS E SERVICOS LTDA

COND CENTRO EMPRESARIAL ARAGUAIA II

COND CIDADE JARDIM CORPORATE CENTER

COND ED CRYSTAL TOWER OFFICE

COND EDIF CRYSTAL TOWER S/A

COND EDIF GUINZZA TRADE CENTER

COND EDIF PLAZA ALPHAVILLE

COND EDIF SOL ALPHAVILLE

COND EDIFICIO HENRIQUE SCHAUMANN

COND EDIFICIO HYDE PARK

COND EDIFICIO JK FINANCIAL CENTER

COND FLAMINGO ALPHA MALL

COND HOTEL VILLA LOBOS

COND SHOPPING CIDADE JARDIM

COND SHOPPING JARDIM SUL-CONTRATO

COND STADIUM

COND WEST SIDE

COND. 360JK

COND. BOAVISTA SHOPPING

COND. CENTENARIO PLAZA

COND. CENTRO ADMINISTRATIVO SANTO AMARO

COND. CIVIL CENTER SHOP SAO BERNARDO

COND. COM. SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

COND. CONJ. CIDADE LUZ

COND. CONJ. COMERCIAL MARKET PLACE

COND. CONJ. ZARVOS AMBASSADOR

COND. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

COND. CORPORATE PARK

COND. DO CENTRO EMPRESARIAL DO ACO

COND. ED. ALIANCA

COND. ED. ANDRAUS

COND. ED. ANTONIO ALVES FERREIRA GUEDES

COND. ED. AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

COND. ED. BARAO DE AGUA BRANCA

COND. ED. BARAO DE OURO BRANCO

COND. ED. BIENAL FIRST CLASS FLAT SERVIC

COND. ED. BIRMANN 11 E 12

COND. ED. BIRMANN 20

COND. ED. BOLSA DE CEREAIS DE S.P.

COND. ED. BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO S.P

COND. ED. CAESAR TOWERS PAULISTA

COND. ED. CAMBUI

COND. ED. CBS

COND. ED. CENTRO EMPRESARIAL IUDICE

COND. ED. CHRYSLER

COND. ED. COMEND. YERCHANIK KISSAJIKIAN

COND. ED. CONDE ANDREA MATARAZZO

COND. ED. CONTEMPORARY TOWER

COND. ED. CONVENTION CENTER BERRINI

COND. ED. CRYSTAL TOWER OFFICE

COND. ED. DALLAS E HOUSTON OFFICE CENTER

COND. ED. DELTA PLAZA

COND. ED. DENVER E AUSTIN

COND. ED. DORNIER MERKUR

COND. ED. DUMAS TOWER

COND. ED. EPURA

COND. ED. ERIKA

COND. ED. FIRST OFFICE FLAT

COND. ED. FORTUNE OFFICE CENTER

COND. ED. GRANDE AVENIDA

COND. ED. ICON FARIA LIMA

COND. ED. INTERNATIONAL PLAZA II

COND. ED. ITAIM CENTER

COND. ED. ITAQUERE

COND. ED. JARDINS RESIDENCE SERVICE

COND. ED. JOAQUIM FLORIANO 100

COND. ED. JOSE PAULINO NOGUEIRA

COND. ED. JUSCELINO PLAZA

COND. ED. KYOEI IBIRAPUERA BL. I

COND. ED. LA CONCORDE JARDIM EUROPA

COND. ED. MARIA JOSE

COND. ED. MEDICAL CENTER PAULISTA

COND. ED. MEMORIAL OFFICE BUILDING

COND. ED. MIDAS

COND. ED. MILANO E TORINO

COND. ED. NEW ENGLAND

COND. ED. NEW YORK E LOS ANGELES

COND. ED. NOVA BRASILIA

COND. ED. NOVA SAO PAULO

COND. ED. PARQUE PAULISTA

COND. ED. PATRIMONIO

COND. ED. PAULISTA CLASSIC FLAT

COND. ED. PAULISTA DE SEGUROS IV

COND. ED. PE. JOAO MANOEL

COND. ED. PEDRA GRANDE

COND. ED. PEDROSO DE MORAES 1217

COND. ED. PEKELMAN

COND. ED. PLAZA I

COND. ED. RESULT CORPORATE PLAZA

COND. ED. RIVER PARK

COND. ED. SAINT CHARBEL

COND. ED. SAN PAOLO

COND. ED. SANTA FILIPPA

COND. ED. SP BUSINESS CENTER

COND. ED. SPAZIO JK

COND. ED. STA. CATARINA

COND. ED. SUDAMERIS

COND. ED. THE EMPIRE STATE FARIA LIMA

COND. ED. VERBO DIVINO

COND. ED. WILSON MENDES CALDEIRA

COND. ED. WINSTON CHURCHILL

COND. EDIF. BURITY

COND. ESCRITORIOS EUROPA

COND. HIGIENOPOLIS MEDICAL CENTER

COND. INFINITY MASTER

COND. LEX OFFICES EXECUTIVE TOWERS

COND. MILLENIUM BUSINESS CENTER

COND. MORUMBI CORPORATE TOWERS

COND. PANAMERICA PARK

COND. PATIO VICTOR MALZONI

COND. PLAZA IGUATEMI

COND. PRIME MEDICAL CENTER

COND. ROCHAVERA CORPORATE TOWERS

COND. SAO PAULO TRADE BUILDING

COND. SHOPPING CENTER FIESTA

COND. SHOPPING CENTER IBIRAPUERA

COND. SHOPPING CENTER MORUMBI

COND. SHOPPING CENTER PENHA

COND. SOHO'S PLACE

COND. TOP CENTER

COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK

COND. WEST PLAZA SHOPPING CENTER I

COND. WTORRE JK

CONDOMINIO CAJAMAR INDUSTRIAL PARK

CONDOMINIO DO SERRAMAR PARQUE SHOPPING

CONDOMINIO EDIFICIO MARIO W. S. COCHRANE

CONDOMINIO EDIFICIO MYKONOS

CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO QUINTA AVENI

CONDOMINIO EDIFICIO PASSARELLI

CONDOMINIO EDIFICIO R MONTEIRO

CONDOMINIO EDIFICIO SHOPPING LOUSA

CONDOMINIO FRANCA SHOPPING CENTER

CONDOMINIO MODULAR CASTELO BRANCO I

CONDOMINIO MODULAR CASTELO BRANCO II

CONDOMINIO SHOPPING PATIO IPORANGA

CONDOMINIO TAUBATE SHOPPING CENTER

CONDOMINIO WEST POINT

CONJUNTO COMERCIAL PARAISO

CONSORCIO COND. SHOPPING METRO TUCURUVI

CONSORCIO SHOPPING VILA OLIMPIA

CONTAX-MOBITEL S.A

CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA

CORNETA LTDA

CPM BRAXIS S.A.

CRISTALIA PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA

CRUZADA BAN SAO CAMILO - ASS MED SOCIAL

CRUZADA BAN SAO CAMILO - ASS MED SOCIAL

DAIHATSU IND.COM.MOVEIS E APAR. ELETR.LT

DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA

DAMASIO EDUCACIONAL S.A

DATAPREV-EMPRESA TEC. E INF. DA PREV. SO

DAVISO IND E COM PROD HIGIENICOS LTDA

D'AVO SUPERMERCADOS LTDA

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA

DENVER IND. E COM. LTDA (DIV. RESINAS)

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A

DIAS PASTORINHO S/A COMERCIO E INDUSTRIA

DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO E ACES

DIOSYNTH PRODUTOS FARMO-QUIMICOS LTDA

DIVERSEY BRASIL IND. QUIMICA LTDA

DOU-TEX S.A IND TEXTIL

DOVAC IND. E COM. LTDA

DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA CONTR

DUPONT DO BRASIL S/A

DURATEX S.A

ECOLAB QUIMICA LTDA

ED. ATRIUM VI

ED. BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO

ED. CAPITAL CENTER

ED. CLEMENTE FARIA

ED. COND. CRYSTAL TOWER

ED. INTERNATIONAL FLAT

ED. INTERNATIONAL PLAZA

ED. NEW CENTURY

ED. QUADRA HUNGRIA

ED. SPAZIO FARIA LIMA

ED. VILA OLIMPIA CORPORATE PLAZA

EDIFICIO E GALERIA SAO BENTO

EDIFICIO FARIA LIMA SQUARE

EDIFICIO MONTE CARLO TRADE CENTER

EDIFICIO PANTHEON

EDIFICIO SALIBA

EDITORA MODERNA LTDA

ELETROPAULO METROPOLITANA ELE SP CONTRAT

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A

ELI LILLY DO BRASIL LTDA

EMBRAER INDUSTRIA AERONÁUTICA

EMPAX EMBALAGENS LTDA

EMPR. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA-INFRAERO

EMPR.DE TRANSP.ATLAS LTDA

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA

EMTU - CONTRATO

ERICSSON TELECOMUNICACOES S.A.

ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LT

ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LT

ESPORTE CLUBE PINHEIROS

ESTANPLAZA ADM HOTELEIRA E COM LTDA CONT

ETNA COM. DE MOV. E ART. P/ DECORACAO

FABR.DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A

FEDERACAO DO COM. DO ESTADO DE SP

FESTO BRASIL LTDA

FIBAM CIA. INDUSTRIAL

FLINT INK DO BRASIL LTDA

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

FORD MOTOR COMPANY BRASIL S/A

FRIGORIFICO MARBA LTDA

FUNDACAO BIENAL DE SAO PAULO

FUNDACAO ESCOLA DE COM. ALVARES PENTEADO

FUNDACAO JOSE LUIZ EGYDIO SETUBAL

FUNDACAO SAO PAULO - PUC

FUNDACAO VISC DE PORTO SEGURO (CONTRATO)

GALVANOPLASTIA ANCHIETA LTDA

GELITA DO BRASIL LTDA

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

GERDAU ACOS LONGOS S/A

GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA

GIVAUDAN DO BRASIL LTDA

GLENMARK FARMACEUTICA LTDA

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

GOLDEN SHOPPING SAO BERNARDO

GOMES E MIRANDEZ REST. LANCH. PIZZ. E CO

GR S.A

GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA

GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A

GRUPO FARTURA DE HORTIFRUTI LTDA

GRUPO MENDES

GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS

H. LOUIS BAXMANN E CIA. LTDA

HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.

HOSP. E MATERNIDADE VOLUNTARIOS LTDA

HOSP. NSA. SRA. DE LOURDES - C. DE DIAG.

HOSPITAL ANA COSTA

HOSPITAL AVICCENA S.A

HOSPITAL E MATERN. SAO LUIZ (CONTRATO)

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A

HOSPITAL GERAL PEDREIRA - CRUZADA BANDEIRANTES

HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CONTRATO

HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

IBEP GRAFICA LTDA

IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA

IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP

IND. BRAS. ARTIGOS REFRATARIOS IBAR LTDA

INDUSTRIA DE MALHAS FINAS HIGHSTIL LTDA

INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA

INSPETORIA SANTA CATARINA DE SENA

INST. DE RESPONS. SOCIAL SIRIO LIBANES

INST. PESQ. PROJ. EDUC. COMECINHO DE VID

INSTITUICAO ED. PROF. PASQUALE CASCINO

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

INTERMARCOS ADM LTDA

INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A - CONT

IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURÍDICAS LTDA

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A

ITW DELFAST DO BRASIL LTDA

JAGUARE BUSINESS PARK

JARDINS VIAGENS E GOURMET LTDA

JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

JORDANESIA EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA.

KEIPER TECN. DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTD

KELLOGG BRASIL LTDA

KHS IND DE MAQS. LTDA

KIMBERLY - CLARK BRASIL IND. E COM LTDA

KOMATSU DO BRASIL LTDA - ARUJA

L.M.S. HOTEIS E TURISMO LTDA

LA FALCAO BAUER

LAPIENDRIUS IND E COM LTDA - EPP

LARGO XIII EMPREEND. IMOB. LTDA

LEROY MERLIN CIA. BRAS. DE BRICOLAGEM

LIBBS FARMACEUTICA LTDA

LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS - LAR DE SAN

LIOTEC. IND. E COM. LTDA

LITORÁGUA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

LOCAL FRIO ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS

LORENZETTI S.A IND. BRAS. ELETROMETALURG

LUA NOVA IND E COM LTDA - BONSUCESSO

M.CASSAB COM. E IND. LTDA

M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

MACLEMON LTDA

MAHLE METAL LEVE S/A

MANIKRAFITE GUAIANAZES I. C. P.

MATERNIDADE DO BRAZ

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA

MC DONALDS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

MC-CONSTRUCTION BRASIL IND COM LTDA

MECANO PACK EMBALAGENS S/A

MELIA BRASIL ADMIN HOTELEIRA E COM LTDA

MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.

MIT 2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA

MOBIBRASIL TRANSPORTE LTDA

MONTECCHIO DO BRASIL EMPREEND.IMOB.LTDA

MORUMBI HOTEIS LTDA

MORUMBI TOWN CENTER EMP. IMOBILIARIO LTDA

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

MULTI INVERTHORS EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEUB

MWM- INTERNATIONAL IND. AUTO. AMERICA DO SUL

NACCO MATERIALS HANDLING GROUP BRASIL

NADIR FIGUEIREDO IND. COM. S/A

NAMBEI IND. DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

NESTLE BRASIL LTDA.

NESTLE BRASIL LTDA.

NEWFIX IND E COM LTDA

NOVA CASA BAHIA S.A

NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A

NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A

NOVELIS DO BRASIL LTDA.

OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO S.

ORBITALL SERV PROC DE MEIOS PAGTO LTDA

ORION PARTICIPACOES E ADM. LTDA

OSG SULAMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA

OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA.

OUTBACK STEAKHUSE RESTAURANTES LTDA

P2 ADM. EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA

PANIFICADORA CEPAM LTDA

PEREIRA BARRETO EMPREENDIM.IMOB.SPE LTDA

PETROLEO BRASILEIRO S/A

PILKINGTON BRASIL LTDA

POLICLIN S/A SERVICOS MEDICOHOSPITALARES

POLY-VAC S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS

POP GELO IND. COM. LTDA - ME

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -CONT

PREVENT SENIOR PRIVATE OP. DE SAUDE LTDA

PROCTER E GAMBLE IND. E COM. LTDA

PRODUQUIMICA IND. E COM. LTDA

PROMAX PRODS.MAXIMOS S.A IND E COM

PROSEGUR BRASIL S.A.TRANSP VALORES E SEG

PROTEGE S/A - PROTECAO E TRANSP DE VAL.

QUIMICA INDUSTRIAL FIDES S/A

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

RASSINI NHK AUTO PECAS

RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA

REDE D OR SAO LUIZ LTDA.

REDECAR REDECORACOES DE AUTOS LTDA

RIO BRANCO COM. IND. PAPEIS LTDA

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA

SABO IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA

SAFRA CIA. SECURITIZADORA DE CRED. IMOBI

SAINTGOBAIN DISTRIB.BRASIL LTDA - TELHAN

SAN MICHEL NPALACE HOTEL LTDA - EPP

SANDVIK DO BRASIL S.A IND. E COM.

SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA

SANTOS FUTEBOL CLUBE

SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - CONTRATO

SAO PAULO GOLF CLUBE

SAO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS

SAO PAULO TURISMO S/A

SCOR SERVICOS ORG. E REG. LTDA

SEB DO BRASIL PROD. DOMESTICOS LTDA

SEBRAE SP.

SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA

SERASA S.A

SERV.SOCIAL IND E SERV.NAC.APREND.INDUST

SERVENG-CIVILSAN S.A EMPR ASSOC DE ENG.

SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS-SERPRO

SHOPPING CENTER LESTE E CENTER PLAZA

SHOPPING ITAPECERICA DA SERRA

SHOPPING METRO BOULEVARD TATUAPE

SHOPPING METRO ITAQUERA

SIEMENS LTDA

SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SÃO PAULO

SIOL ALIMENTOS LTDA

SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS

SITEL DO BRASIL LTDA

SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SOC. ED. BEN. PRO. AZUL COL. EMILIE VILL

SOC.BENEF.ISRAEL.HOSP.ALBERT EINSTEIN

SOCEIEDADE BIBLICA DO BRASIL

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA

SOPLAST PLASTICOS SOPRADOS LTDA

SPDM -ASSOC PAULISTA DESENV DA MEDICINA

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

STANDARD LOGÍSTICA S/A

SUB CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS

SUCOCITRICO CUTRALE LTDA

SULFERGEL IND E COMERCIO DE GELO LTDA

SUPER FINISHING DO BRASIL COM. LTDA

SUPERMERCADO BARONESA LTDA

SUPERMERCADO OURINHOS LT.

TAM - LINHAS AEREAS S/A

TELEFONICA EMPRESAS S/A

TELEPERFORMANCE CRM S.A

TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ - TGG

THYSSENKRUPP BRASIL LTDA

TINTURARIA TEXTIL BISELLI LTDA

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA

TIVIT - TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A

TIVIT TERCEIR. DE PROC. SERV. E TEC. S/A

TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANCAS LTDA

TOP CAU IND E COM DE CHOCOLATES LTDA

TOP TOWERS OFFICES

TORRE 2000-ED. JULIO DE A. PRADO PENTEAD

TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL

TOYOTA DO BRASIL LTDA

TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADO

TRINSEO DO BRASIL COM PROD QUIMICOS LTDA

UNIDADE DE NEFROLOGIA HIPERTENSAO E HEMO

UNIDOCK S ASSES LOGIST DE MATERIAIS

UNIMED ABC - COOP. DE TRABALHO MEDICO

UNIMED PAULISTANA SOC.COOP.DETRAB.MEDICO

UNIPAC EMBALAGENS LTDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE S. PAULO UNIFESP

UNIVERSO ONLINE S.A

VALE SOLUCOES EM ENERGIA S.A.

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA

VALIM - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

VERTICAL EMPREENDIMENTOS DESPORTIVOS LTD

VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA

VIDEOLAR S/A

VIGOR ALIMENTOS S.A

VISCOFAN DO BRASIL SOC COM E INDL.LTDA

VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

WAL MART DO BRASIL LTDA - CONTRATO

WHIRLPOOL S.A

WLC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

WS LAZZURI EMPR. E CONSULTORIA LTDA

YASUDA SEGUROS S.A

ZANETTINI BAROSSI S.A INDUSTRIA E COMERCIO

CONTRATOS RESCINDIDOS:

5 X COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA

ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO AS

ASSAI

ASSOCIACAO E-BUSINESS PARK

ATACADÃO

AVON COSMETICOS LTDA

AVON COSMETICOS LTDA

BANCO REAL

BAXTER HOSPITALAR LTDA

BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA

BAYER

BELLA PAULISTA REST PAES E DOCES CONV LTDA

BIOSINTÉTICA

BOS

BRISTOL

BRISTOL

CAMPO LIMPO EMPR E PARTICIPACOES LTDA

CENTRO EMPRESARIAL NACOES UNIDAS

CIA LITIGRAPHICA YPIRANGA

COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA.

COND ED BARAO DE MONTE CEDRO

COND ED CONTEMPORANY OFFICE

COND ED ELOY CHAVES

COND ED NEW WORK OFFICES E SERVICES

COND ED RESIDENCE PAULISTA LIFE

COND ED TORRE JOÃO SALEM

COND SHOPPING CENTER PLAZA SUL

COND. CENTRO ADMINISTRATIVO SANTO AMARO

COND. CENTRO EMPRESARIAL CAMARGO CORREA

COND. ED LINEU GOMES

COND. ED. ESTHER

COND. ED. FUNCHAL

COND. ED. MEDICAL CENTER PAULISTA

COND. ED. PILLAR

COND. ED. PRAÇA DA BANDEIRA

COND. ED. TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX

COND. LIVE & LODGE IBIRAPUERA H.R. TOWER

CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE SERRO AZUL

CONDOMINIO EDIFICIO CENTRAL OFFICES PAULISTA

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EAGLE POINT

CREDIGY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

DAIMLER

ED COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI

ED. COND. ADVANCED TOWER

ED. MONTREAL OFFICE E SERVICE

ED.PAULISTA BUSINESS CLASS (CORPORATIVO)

ELI LILLY

EQUIFAX DOBRASIL LTDA

ERGOMAT

FORD

GOLD NUTRITION IND E COM LTDA

HILTON

HOLLIDAY NORTE

HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ

HYPERMARCAS S.A

INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA ATLAS S.A

JETHI 88 LAVANDERIA LTDA - ME

JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA

JOSEFA GRANDE ALVAREZ – EPP

KURITA DO BRASIL LTDA

LOGISTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO

MAHLE METAL LEVE S/A

MAHLE METAL LEVE S/A

MIRANDEZ RST LANCH PIZZ E CONV LTDA

MOBITEL S.A

MOBITEL S.A

MOTEL CHAMOUR LTDA.

MRV

MULTECK BRASIL LTDA.

NADIR FIGUEIREDO IND. COM. S/A

NORTEL

OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO S.

PRODESP

PRÓ-SAUDE

REDE BOM DIA

S.A. O ESTADO DE S.PAULO

SANDVIK DO BRASIL S.A IND. E COM.

SCHAHIN ENGENHARIA S.A

SERASA S.A

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO

SONOPRESS-RIMO IND. E COM.; AUTOPECAS LTDA

SPTRANS

SUB CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA-LOBOS

TDB TÊXTIL S/A

TEXA ALUMÍNIO LTDA.

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA

TMKT SERVICOS MARKETING LTDA

TV OMEGA LTDA.

VIAMAR

VIGOR ALIMENTOS S.A

VIVO

WTORRE SAO PAULO EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA