Presos três por roubo a banco de R$ 1 milhão A polícia prendeu ontem três homens acusados de sequestrar a família de um tesoureiro do Bradesco para roubar R$ 1,19 milhão de uma agência do banco em Francisco Morato, na Grande São Paulo. O crime ocorreu entre os dias 7 e 8 de outubro. Com os detidos, a polícia apreendeu um fuzil, uma submetralhadora, quatro pistolas e R$ 31 mil.