Presos suspeitos de assaltar Russomanno A polícia prendeu sete jovens em Peruíbe, litoral sul paulista, suspeitos de participar do assalto à casa do ex-deputado federal Celso Russomanno, dia 3. Os investigadores encontraram com eles joias e objetos levados no roubo. Cinco pessoas, entre 18 e 31 anos, foram presas e dois adolescentes, de 15 e 16 anos, detidos e encaminhados ao Conselho Tutelar de Peruíbe. Segundo a polícia, a quadrilha estaria envolvida em assaltos a lojas de Peruíbe e Baixada Santista e a residências de alto padrão, também na capital. Os policiais descobriram o endereço dos suspeitos na tarde de sexta-feira. Os jovens participavam de uma festa quando foram surpreendidos.