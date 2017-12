Presos serram grades e fogem de DP na zona sul

Nove presos fugiram da carceragem do 101.º Distrito Policial, no Jardim Embuias, zona sul da capital, por volta das 21 horas de domingo. Segundo a Polícia Militar, eles serraram as grades da cela e usaram uma "teresa" - corda feita com lençóis e panos - para escapar da delegacia em direção a um telhado vizinho. A Polícia Militar mobilizou viaturas do 27.° Batalhão e um helicóptero do Grupamento Aéreo na busca aos fugitivos, mas nenhum havia sido recapturado até ontem.