Presos são obrigados a se beijar no Recife

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco abriu sindicância ontem para apurar se houve participação de policiais na gravação e divulgação de um vídeo, postado no YouTube, onde dois presos são obrigados a se beijar na boca.

As imagens foram postadas em julho, mas o caso só veio à tona agora, após a publicação do caso em um jornal local. Em uma das imagens aparece um homem vestindo a farda do Batalhão de Radiopatrulha e usando um capuz. Os presos são chamados de macacos e obrigados a dizer que se amam, enquanto os policiais dão risada e filmam as cenas. O vídeo teria sido feito em uma delegacia do Recife.

O secretário de Defesa Social, Wilson Damásio, prometeu investigação rigorosa. "Este caso será tratado como investigação criminal. Nosso pessoal vai apurar para que tudo isso seja identificado. O primeiro passo será a identificação dos presos e dos policiais. Então teremos os elementos para verificar o que aconteceu e responsabilizar os envolvidos", afirmou.

O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Jayme Asfora, enviou ofício para a secretaria solicitando o afastamento imediato dos policiais envolvidos na agressão. O presidente da OAB de Pernambuco, Henrique Mariano, cobrou posição enérgica da Defesa Social. "É um caso público de abuso de autoridade que viola todos os princípios norteadores dos direitos humanos."