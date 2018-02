Presos são executados em penitenciária no interior de São Paulo

ARAÇATUBA - A Polícia Civil apura a execução de dois detentos da Penitenciária Nestor Canoa (P1), de Mirandópolis (SP). Os corpos de Vanderlei Lima de Oliveira, o Delei, de 47 anos, e de Eduardo Francisco da Silva, o Cowboy, de 27, que cumpriam pena no anexo de semiaberto da P1, foram encontrados do lado de fora do presídio, mas dentro da área externa do complexo.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), os dois foram executados por 13 tiros (Oliveira recebeu seis e Silva, sete) quando trabalhavam na criação de porcos e bovinos. Os agentes que faziam a escolta dos presos encontraram os corpos próximos de uma mata. Silva cumpria seis anos por receptação e corrupção ativa, enquanto Oliveira estava condenado a 18 anos por estupro, atentado violento ao pudor, assalto e furto. Ambos tinham chegado no início do ano ao anexo.

O delegado Gener Vieira Faria, disse que as diligências a campo ainda não descobriram pistas dos autores, mas que não poderia falar sobre o assunto para não atrapalhar as investigações. O delegado disse que pretende ouvir na segunda-feira os agentes que acompanhavam o grupo que trabalhava na área externa do presídio. A suspeita da polícia é de que os dois detentos tenham sido assassinados por tiros de pistola com silenciador, uma vez que cápsulas de pistola .380 foram encontradas no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do inquérito instaurado na delegacia de Mirandópolis, um procedimento administrativo foi aberto pela Corregedoria da SAP para investigar as mortes.