Presos queimam colchões em penitenciária de São José dos Campos

SOROCABA - Presos rebelados incendiaram colchões na Penitenciária 1 de Potim, no início da tarde desta sexta-feira, 19, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Os amotinados estão no pátio da unidade e se negam a voltar para as celas. Não há informações sobre reféns ou pessoas feridas.

Viaturas da Polícia Militar e equipes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) fizeram um cordão de isolamento em torno do presídio. Familiares dos presos estão contidos próximos da unidade.

De acordo com a PM, os presos reclamam da alimentação e das más condições da unidade, que está superlotada. O presídio tem capacidade para 844 detentos, mas abriga 1.660. Em março deste ano, os presos da P1 de Potim fizeram uma rebelião pelos mesmos motivos. Na varredura, após o controle da revolta, foram encontrados dois detentos mortos.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) foi contatada, mas ainda não deu retorno.