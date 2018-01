Presos promovem tumulto na Cadeia Pública de Cruzeiro-SP

Os 48 presos que ocupam um espaço feito para 32 pessoas promoveram, entre as 23h55 de quarta-feira, 13, e 1h05 desta quinta-feira, 14, um tumulto no interior da Cadeia Pública de Cruzeiro (SP), no Vale do Paraíba, a 220 quilômetros da capital.

PMs da 4ª Companhia do 23º Batalhão foram acionados pelos funcionários da cadeia para dar segurança externa - evitar uma fuga em massa - após os detentos ameaçarem dar início a um quebra-quebra. Temendo que colchões fossem queimados, o policiamento acionou os bombeiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

À 1h05, já com a presença do delegado, os detentos encerraram o tumulto. O protesto teve início após parte dos jantar servido aos presos, segundo eles, apresentar sinais de estar azedo. O mau cheiro vinha do feijão.

Os marmitex então foram recolhidos e, com a demora na chegada da nova remessa, os detentos resolveram protestar. Outra fato que estaria causando revolta entre os presos seria o excesso de detentos. Os 16 presos a mais representam 50% da capacidade da carceragem.