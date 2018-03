Dois detentos do Presídio Aníbal Bruno, no Recife, foram mortos a facadas e carbonizados ontem de madrugada, durante briga entre os presos. Igor Percival Fernandes da Silva e Valdir José da Silva, ambos de 25 anos e presos por homicídio, foram mortos ao serem flagrados por colegas tentando roubar objetos de detentos. A dupla possuía histórico de assalto no presídio, até por roubar visitantes.