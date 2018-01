Presos mais 4 suspeitos de atentado à Dise de Botucatu

Por meio de mandados expedidos pela comarca de Botucatu, no interior de São Paulo, a polícia prendeu nesta quinta-feira, 4, mais quatro pessoas que seriam integrantes do bando envolvido no atentado à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade, ocorrido no último dia 10. Veja também: Marzagão quer reduzir permanência de drogas nas delegacias Polícia suspeita do PCC no ataque a delegacia em Botucatu Prefeito acha assustadora ação de bandidos em Botucatu De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), foram detidos Daniel Leandro Bruder Perger, Euci Casemiro de Oliveira, Willian Ricardo Porfirio e Suastra Duarte da Silva. Outros cinco suspeitos já foram presos e estão detidos na Secretaria de Administração Penitenciária.