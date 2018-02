Presos mais 2 acusados de participar de mortes Mais dois homens acusados de participar da morte de seis jovens na Favela da Chatuba, em Mesquita, Baixada Fluminense, em setembro, foram presos no sábado. São eles Felipe Barbosa e Daniel Cerqueira, ambos de 23 anos. Seis pessoas seguem presas e dois adolescentes foram apreendidos. As vítimas foram confundidas com traficantes rivais e mortos pelo tráfico local - que ainda teria matado outras três pessoas.