Presos libertam refém e encerram rebelião em São José dos Campos

SOROCABA – Os detentos rebelados no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Putim, em São José dos Campos, desde a manhã de hoje e libertaram o agente penitenciário que havia sido tomado como refém, por volta das 18h30. Eles retornaram às celas e o Grupo de Intervenção Rápida da Secretaria da Administração Penitenciária (GIR) ocupou todas as áreas do presídio, pondo fim à rebelião. De acordo com informações de funcionários da unidade, será feita a transferência de presos, mas ainda não havia informações sobre as outras condições negociadas para o fim do motim.