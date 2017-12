Presos em São Paulo hackers que fraudavam Nota Fiscal Paulista

SÃO PAULO- Dois hackers foram presos em uma lan house na zona oeste da capital na tarde desta quinta-feira, 21, por fraude na Nota Fiscal Paulista. A polícia ainda procura um terceiro membro do grupo, que recebia o dinheiro desviado.

De acordo com o Tenente José Filho, do 48º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após denúncia anônima a PM foi até a lan house e surpreendeu a dupla, de 33 e 35 anos, praticando o crime no bairro Jardim Aurora. Eles possuíam uma senha mestra do sistema da receita, que fornecia o número do CPF de diversos contribuintes. Verificavam então quem tinha dinheiro a receber pela Nota Fiscal Paulista, acessavam os valores e desviavam para a conta bancária de um terceiro membro da quadrilha.

A polícia estimou que, em uma semana, o golpe causou prejuízos de cerca de R$ 53 mil à receita. Está sendo procurado o homem conhecido como Tuta, titular da conta para onde o valor era remetido. O caso foi encaminhado ao 68º DP.