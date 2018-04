Presos dois acusados de clonar cartões de banco Dois integrantes de uma quadrilha de clonagem de cartões de banco que agia no Rio, em Minas Gerais e em São Paulo foram presos em flagrante anteontem, em Paracambi, no Estado do Rio, após perseguição iniciada no centro da capital fluminense. Foram presos Adalberto de Souza Rodrigues Neto, de 42 anos, que tem passagem pela polícia por roubo e lesão corporal, e Mateus Lima Laurindo, que responde por extorsão mediante sequestro. Com eles foi apreendida grande quantidade de cartões de banco.