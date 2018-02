Presos 5 policiais por sequestro e extorsão Cinco policiais civis, entre eles um delegado, foram presos sábado na Região dos Lagos, no Rio, acusados de extorsão mediante sequestro do contador Odilon Soares Motta, em 2010. Ele foi morto um ano depois. Os presos estavam afastados desde o ano passado. Os agentes teriam descoberto que o contador integrava esquema milionário de fraudes no recolhimento do ICMS e o sequestraram.