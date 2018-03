Presos 3 suspeitos de matar dentista em São Bernardo

A polícia prendeu na madrugada de ontem três suspeitos de matar a dentista Cinthya Magaly Moutinho de Souza, de 47 anos, na quinta-feira, em São Bernardo do Campo, no ABC. Os bandidos atearam fogo nela enquanto estava viva. A prisão teria ocorrido na região do ABC, em uma favela entre Diadema e São Bernardo do Campo, por volta das 2h30.

Um dos três detidos é Jônatas Cassiano Araújo, de 21 anos, que foi reconhecido pela mãe em imagens gravadas pela câmera de uma loja de conveniência, onde fez saque com o cartão de Cinthya. Outros dois homens foram presos na mesma ação (são cinco pessoas capturadas), mas não teriam envolvimento com o crime. Os suspeitos foram levados para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na região da Luz, no centro.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) foi procurada pela reportagem diversas vezes pela manhã, mas só conseguiu confirmar as prisões no início da tarde, pouco antes de uma coletiva sobre o caso.

O crime. Três criminosos invadiram a clínica odontológica de Cinthya na tarde de quinta-feira, e dois deles roubaram seu cartão de crédito para fazer um saque em um caixa eletrônico. Ao constatarem que a dentista só tinha R$ 30 na conta, eles retornaram ao consultório, atearam fogo na vítima e fugiram - a polícia suspeita que haja um quarto envolvido no crime, que estaria esperando no Audi preto do lado de fora. Araújo foi identificado pelas câmeras de segurança do posto de gasolina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O consultório de Cinthya funcionava nos fundos de sua casa. Ela era solteira e morava com os pais e uma irmã, que tem deficiência mental. "A Cinthya era uma mãe para a irmã", disse seu pai, Viriato de Souza. Na manhã de sexta-feira, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) classificou o crime de "bárbaro" e disse que as prisões ocorreriam "nas próximas horas". / WERTHER SANTANA e CAIO DO VALLE