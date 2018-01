Presos 3 acusados de roubar chácaras em Jambeiro

Três suspeitos de envolvimento em assaltos em série a chácaras na cidade de Jambeiro (SP), região do Vale do Paraíba, foram detidos no fim da tarde de ontem no mesmo município onde ocorreram os crimes, no domingo. Com a descrição física dos suspeitos desde o dia dos roubos e em patrulhamento pela região central da cidade, policiais militares localizaram um dos membros do grupo.

O rapaz levou os PMs até dois comparsas, ambos moradores do Jardim Santa Cruz. Foram detidos Eliseu Silva Santos, de 18 anos, Wagner Aparecido dos Santos Pereira, de 22 anos, e Luiz Carlos de Moura, de 40 anos, que já tem passagem por crime ambiental.

Com a prisão do trio, as vítimas foram até a delegacia, onde reconheceram os três detidos tanto por foto como pessoalmente. Um quarto integrante da quadrilha segue foragido e, com ele, teriam ficado os objetos levados das chácaras, localizadas no bairro Varadouro. A Polícia Civil já pediu a prisão temporária dos três suspeitos. O trio será transferido provisoriamente para Jacareí e, de lá, deve ser levado para Taubaté.

Assaltos

A quadrilha invadiu várias propriedades no domingo, entre elas a Chácara Santa Tereza. Os moradores foram rendidos, e os criminosos levaram aparelhos eletroeletrônicos. Na fuga a quadrilha utilizou um carro e um veículo das vítimas, que foi localizado horas depois em São José dos Campos, cidade vizinha.